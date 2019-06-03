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Din Gör-sen’in Bayram Mesajı

Lefkoşa, 3 Haziran 19 (.):  Din Görevlileri  Sendikası (DİN GÖR-SEN), bayramların tarih boyunca, birlik ve kardeşlik içerisinde milletçe yaşanılan heyecan, coşku, sevinç ve kederlerin  paylaşıldığı  günler olduğunu kaydetti.

Din Gör-sen’in Bayram Mesajı

Lefkoşa, 3 Haziran 19 (.):  Din Görevlileri  Sendikası (DİN GÖR-SEN), bayramların tarih boyunca, birlik ve kardeşlik içerisinde milletçe yaşanılan heyecan, coşku, sevinç ve kederlerin  paylaşıldığı  günler olduğunu kaydetti.

03 Haziran 2019 Pazartesi 13:09
Din Gör-sen’in Bayram Mesajı

Lefkoşa, 3 Haziran 19 (.):  Din Görevlileri  Sendikası (DİN GÖR-SEN), bayramların tarih boyunca, birlik ve kardeşlik içerisinde milletçe yaşanılan heyecan, coşku, sevinç ve kederlerin  paylaşıldığı  günler olduğunu kaydetti.

DİN GÖR-SEN Başkanı Süleyman Çakır Ramazan Bayramı mesajında “Bugün, maddi ve manevi alanda insan olarak paylaşmaya ihtiyaç duyduğumuz, inanan olarak paylaşmaya mecbur olduğumuz sevinç ve kederlerimiz var” ifadeelrini kullandı.

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Yarın bayram sabahına, bayram namazına çağıran sedalarla değil,  kan ve gözyaşı içerisinde, evini, yurdunu terk etmeye mecbur bırakılmış, bombaların yıkıntıları arasında, denizlerde can çekişen mültecilerin çığlıkları kulaklarda,  onlarla empati yaparak gireceklerini kaydeden Çakır,  milyonlarca insanın yaşadıkları acıklı duruma şahit olmanın  burukluğa neden olduğunu ifade etti.

Çakır, “Bayramlarımızı tam manasıyla, bayramın ruhuna uygun sevinç ve neşe içerisinde geçiremesek de, zalimlerin pençesinde kıvranan mazlumların, öksüzlerin, yoksulların ıstıraplarını onlara yardım ederek, el uzatarak paylaşabilir, onların acılarına ortak olarak, dertlerini hafifleterek mutlu olabiliriz” dedi.

Çakır,  halkın, soydaşların, İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutladı.
(YIL)

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