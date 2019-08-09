Din Gör-sen’den Bayram Mesajı

Lefkoşa, 9 Ağustos 19 (.): DİN GÖR-SEN, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sendika Başkanı Süleyman Çakır, mesajında, Bayramların; sevinçlerin paylaşıldığı, milli birlik ve beraberliğin pekiştiği, toplumsal sorumlulukların gözden geçirildiği, ruhumuzu dirilten ve nefsimizi arındıran istisna günler olduğunu belirtti.

Bu günleri iyi değerlendirmek gerektiğini ifade eden Çakır, şunları dile getirdi:

“İçinde yaşadığımız toplumda hiç kimseyi bayram sevincinin dışında bırakmamak için çaba sarf etmeli, çocuklarımızı sevindirirken, kendilerini sevindirecek bir anne-babası olmayan, öksüz ve yetimleri unutmamalıyız. Elimizin ulaşamadığı ve gücümüzün yetmediği yerlerdeki mazlumlar için dua etmeli, onlara destek olmak için gayret göstermeliyiz.

Dünya’da yaşanan ihtilaflar ve hüküm süren bencillikler yüzünden ortaya çıkan terör olayları, çoğu yakın çevremizde olmak üzere dünyada yaşanan toplu katliamlar, savaşlar ve yerinden yurdundan edilen milyonlarca insanın dramı nedeniyle hakkıyla bayram yaşayamamış bir kuşağın mensuplarıyız. Terör, katliam, kan ve gözyaşı haberi almadan geçirdiğimiz günlere, huzurla gözlerimizi kapatıp uyuyabileceğimiz gecelere hasretiz. Yıllardır olduğu gibi bu yıl da bayrama öldürülen, yerinden edilen, yurdundan sürülen insanların haberleriyle girdik. Dualarımız bu manzaraların son bulması, gelecek nesillerin bizden kendilerine kalan bu kötü mirasla yaşamak zorunda kalmaması içindir.

Bu duygu ve düşüncelerle halkımızın Kurban Bayramını kutlar, bayramın, bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ederim.”

(HA)

