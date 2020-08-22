Din İşleri Lefke’deki caminin pandemiden değil görevli eksikliğinden çalışmadığını açıkladı

Din İşleri Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu cami görevlisinin yurt dışından gelen çocuğunun COVİD-19 testi pozitif çıktığı, çocuğunu almaya giden görevlinin de görev yeri olan Mahkemeler Camisi'ne gitmeden karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada “Doğal olarak görevlisiz kalan camimiz de Lefke Temsilcimizce cami kapısına asılan yazıda da ifade edildiği üzere geçici bir süreliğine hizmet dışı kalmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Lefke’de adı geçen caminin COVİD-19 nedeniyle değil, görevli eksikliği/yokluğu nedeniyle ibadete kapalı olduğu kaydedilen açıklamada, caminin görevli döndüğünde hizmete açılacağı belirtildi ve haber yapılmadan Din İşleri Dairesi’nin ilgili birimleriyle görüşülmesinin bu tür yanlış haber yapılmasının önüne geçeceği vurgusu yapıldı.