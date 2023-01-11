banner386
banner414
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Feci kaza: 1'i ağır 4 yaralı
Son Dakika
Feci kaza: 1'i ağır 4...
Meteorolojiden sağanak uyarısı
Meteorolojiden sağanak uyarısı
Kontrolden çıkan elma yüklü tır Girne – Değirmenlik anayolunda devrildi
Trafik kazası
Nöbetçi Eczaneler (11 Ocak 2023)
Nöbetçi Eczaneler (11 Ocak 2023)
Sahte para ile alışveriş yaptılar
Sahte para ile alışveriş yaptılar
banner405

Din İşleri Başkanlığından açıklama

11 Ocak 2023 Çarşamba 20:41
Din İşleri Başkanlığından açıklama

Din İşleri Başkanlığı, son günlerde Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal  hakkında medyada yer alan haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.

Açıklamada, "Tamamen hukukî bir içeriğe sahip olan sunum medyada çarpıtılmış, bazı cümleler bağlamından koparılmış, cımbızlanmış ve kamuoyunda Başkanı suçlayabilmek için her türlü ifadenin ve iftiranın yer aldığı bir metin haline getirilerek servis edilmişti" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son günlerde Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal hakkında medyada yer alan haberler, asılsız iddialar ne başkan ne de başkanlık ile ilgili olmayan suçlamaların oluşturduğu bilgi kirliliği bir basın açıklaması yapılması zorunluluğu doğurmuştur.

TC. Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği kuruluşu olan HAGEM (Hala Sultan Aile ve Gençlik Merkezi) tarafından düzenlenen Aile Okulu Seminerleri kapsamında 9 Ocak Pazartesi Osman Fazıl Polat Paşa Camii müştemilatında Hanımlara yönelik olarak gerçekleştirilen seminerde Başkan Ahmet Ünsal’dan “İslâm’da Evliliğin Eşlere Tanıdığı Hak ve Yüklediği Sorumluluklar” konusunun işlenmesi talep edilmiş, Başkan Ünsal tarafından da konu hukukî ve dinî yönden katılımcılara anlatılmıştır.

Akademik kariyeri itibariyle İslâm Aile Hukuku bilim uzmanı da olan başkan Ünsal evliliğin bir sözleşme olduğunu, her hukukî sözleşme gibi bu sözleşmenin de tarafları, sözleşme konusu ve sözleşmenin taraflara sağladığı hak ve sorumlulukların bulunduğunu doktrindeki yer aldığı şekliyle ifade etmiş ve bu sözleşmenin başat bir unsurunun da taraflara cinsel birliktelik serbestisi tanımak olduğunu dile getirmiştir. Konuşmada asla “kocanız sizi ne zaman yatağa çağırırsa gelmek zorundasınız” şeklinde son derece ilkel bir dil kullanılmadığı gibi konu hiçbir şekilde bu manaya gelebilecek bir söylemle ele alınmamıştır ve alınması da hem dine hem hukuka hem de edebe aykırı olduğu izah gerektirmeyecek açıklıktadır.

Tamamen hukukî bir içeriğe sahip olan sunum medyada çarpıtılmış, bazı cümleler bağlamından koparılmış, cımbızlanmış ve kamuoyunda Başkanı suçlayabilmek için her türlü ifadenin ve iftiranın yer aldığı bir metin haline getirilerek servis edilmiştir. Bu fütursuzca yapılan açıklamaların ve doğruluğu teyit edilmeden sergilenen dezenformasyonun her türlü hukukî takibi de yapılacak ve haklarımız sonuna kadar yasal yollardan aranacaktır. 

Gerçek zamanla anlaşılacağı gibi tarafsız konuya yaklaşan sağduyu sahibi kimseler tarafından da anlayışla karşılanacak, amacın üzüm yemek olmadığını zaman gösterecektir. Her objektif platformda ve her fırsatta hakikati anlatmaktan asla geri durulmayacaktır.

Kamuoyunun bilmesi gereken bir diğer husus da Dinî bilginin kişilerin şahsî görüşü değil Müslümanların Kutsal Kitabı Kur’ân-ı Kerîm ve yine Müslümanların Peygamberi olan Hz. Muhammed’in sünneti olduğu bilinmelidir. Bu sebeple doğru dini bilgiyi aktarmakla görevli bir kurumun beyanı temsilcilerinin şahsi görüşleri değildir.”

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Feci kaza: 1'i ağır 4 yaralı
Feci kaza: 1'i ağır 4 yaralı
PGM-İtfaiye Müdürlüğüne su tahliye pompası hediye edildi
PGM-İtfaiye Müdürlüğüne su tahliye pompası hediye edildi
Güzelyurt Belediyesi Asbaşkanlığına Osman Kasaboğlu seçildi
Güzelyurt Belediyesi Asbaşkanlığına Osman Kasaboğlu seçildi
Ertuğruloğlu: “Kıbrıs konusunda doğru politika yürütülüyor”
Ertuğruloğlu: “Kıbrıs konusunda doğru politika yürütülüyor”
Kasapoğlu, yarın KKTC’de temaslarda bulunacak
Kasapoğlu, yarın KKTC’de temaslarda bulunacak
Erhürman: “Aklın yolu 2023 içerisinde erken seçimdir”
Erhürman: “Aklın yolu 2023 içerisinde erken seçimdir”
Meteorolojiden sağanak uyarısı
Meteorolojiden sağanak uyarısı
Kontrolden çıkan elma yüklü tır Girne – Değirmenlik anayolunda devrildi
Kontrolden çıkan elma yüklü tır Girne – Değirmenlik anayolunda devrildi
Kayıp olduğu bildirilen 14 yaşındaki İlhan Sovmunadov bulundu
Kayıp olduğu bildirilen 14 yaşındaki İlhan Sovmunadov bulundu
Töre, Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İş Birliği Cemiyeti heyetiyle görüştü
Töre, Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İş Birliği Cemiyeti heyetiyle görüştü

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim