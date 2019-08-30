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Din İşleri Başkanlığı'ndan açıklama

Din İşleri Başkanlığı, başkanlığa mensup İmam ve müezzinlerin normal mesaiye tabi olmadığını, ihtiyaç duyulan bütün zamanlarda, herhangi bir mesai sınırlamasına bakılmaksızın yasal görevlerini yerine getirmekle yükümlü olduklarını açıkladı.

Din İşleri Başkanlığı'ndan açıklama

Din İşleri Başkanlığı, başkanlığa mensup İmam ve müezzinlerin normal mesaiye tabi olmadığını, ihtiyaç duyulan bütün zamanlarda, herhangi bir mesai sınırlamasına bakılmaksızın yasal görevlerini yerine getirmekle yükümlü olduklarını açıkladı.

30 Ağustos 2019 Cuma 07:19
Din İşleri Başkanlığı'ndan açıklama

Din İşleri Başkanlığı, başkanlığa mensup İmam ve müezzinlerin normal mesaiye tabi olmadığını, ihtiyaç duyulan bütün zamanlarda, herhangi bir mesai sınırlamasına bakılmaksızın yasal görevlerini yerine getirmekle yükümlü olduklarını açıkladı.

İmam kavramının, Din İşleri Başkanlığı’na bağlı cami görevlileri için kullanıldığına dikkat çekilen açıklamada, “Söz konusu iddiaya konu olan kişi ve kişilerin Din İşleri Başkanlığıyla bir bağı yoktur. Çünkü Lefkoşa Mezarlığında Başkanlığımıza bağlı görev yapan herhangi bir kişi bulunmamaktadır” denildi.

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Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, basında Lefkoşa Mezarlığı’ndaki imamın ‘mesai bitti’ diyerek, ikindi namazı sonrası toprağa verilecek cenazenin, klimalı odada bekletilmesi reddettiğine dair haber yer aldığını ancak söz konusu ifadeyi kullandığı iddia edilen kişinin Din İşleri Başkanlığı ile bir bağı olmadığı ifade edilmediği kaydedildi.

Açıklamada, özellikle ölüm gibi son derece hassas bir konuda, özelleştirmeden, imam kavramının yıpratılmasına yol açacak ifade ve yayınlar hususunda daha dikkatli olunacağına inanç belirten Din İşleri Başkanlığı, cenazenin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.


 

Son Güncelleme: 30.08.2019 10:26
Anahtar Kelimeler:
KKTC Din İşleri Başkanlığı
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