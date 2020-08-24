Din İşleri Başkanlığı, Giresun’daki sel felaketle ilgili mesaj yayımladı

Din İşleri Başkanı Talip Atalay yaptığı yazılı açıklamada, genel olarak Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan ancak özellikle Giresun'da can kayıplarına ve ağır hasara yol açan sel baskınlarında kaybolanların sağ salim bulunması için dua ettiklerini belirtti.



Böyle felaketlerin yeniden yaşanmaması için gerekli çevresel ve teknik tedbirlerin topyekun alınacağı inancıyla, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, Türk halkına başsağlığı dileyen Atalay, “Rabbim, gerekli tedbirleri almayı nasip etsin, her türlü felaketten korusun” dedi.