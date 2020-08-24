Din İşleri Başkanlığı, Giresun’daki sel felaketle ilgili mesaj yayımladı

Din İşleri Başkanı Talip Atalay yaptığı yazılı açıklamada, genel olarak Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan ancak özellikle Giresun'da can kayıplarına ve ağır hasara yol açan sel baskınlarında kaybolanların sağ salim bulunması için dua ettiklerini belirtti.
Din İşleri Başkanı Talip Atalay yaptığı yazılı açıklamada, genel olarak Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan ancak özellikle Giresun'da can kayıplarına ve ağır hasara yol açan sel baskınlarında kaybolanların sağ salim bulunması için dua ettiklerini belirtti.