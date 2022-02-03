Din İşleri Başkanlığı bu akşam Hala Sultan Cami’de Regaip Kandili programı düzenliyor
Din İşleri Başkanlığı, Regaip Kandili programının bu akşam saat 18.00’de Hala Sultan Camii’de gerçekleştirileceğini, tüm halkın davetli olduğunu duyurdu.
Din İşleri Başkanlığı bu akşam Hala Sultan Cami’de Regaip Kandili programı düzenliyor
Din İşleri Başkanlığı, Regaip Kandili programının bu akşam saat 18.00’de Hala Sultan Camii’de gerçekleştirileceğini, tüm halkın davetli olduğunu duyurdu.
03 Şubat 2022 Perşembe 15:15
Başkanlık’tan verilen bilgiye göre, 1 saat sürecek programa Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın yanında, Türkiye Diyanet Vakfı II. Başkanı İhsan Açık, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan ve beraberindeki heyet de katılacak.
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