Din İşleri Başkanlığı bu akşam Hala Sultan Cami’de Regaip Kandili programı düzenliyor

Din İşleri Başkanlığı, Regaip Kandili programının bu akşam saat 18.00’de Hala Sultan Camii’de gerçekleştirileceğini, tüm halkın davetli olduğunu duyurdu.