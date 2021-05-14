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Din İşleri Başkanlığı: “Bayramı Namazı covıd-19 tedbirlerine uyularak kılındı”

Din İşleri Başkanlığı, ülkede Ramazan Bayramı namazının, maske ve mesafe gibi Covid-19 temizlik tedbirlerine uyularak, seyreltilmiş ibadet düzeninde kılındığını bildirdi.

14 Mayıs 2021 Cuma 10:30
Din İşleri Başkanlığı: “Bayramı Namazı covıd-19 tedbirlerine uyularak kılındı”
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Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele, Lefke ilçelerinde 200 camide Bayram Namazının eda edildiği belirtildi.
Başta Hala Sultan, Hz. Ebu Bekir, Arabahmet, Nurettin Ersin Paşa ve Osman Fazıl Polat Paşa Camileri olmak üzere, seccadesini alan vatandaşların Bayram Namazını kılmak için camilere akın ettiği kaydedilen açıklamada, Bayram Namazı pandemi kuralları çerçevesinde, seyreltilmiş ibadet düzeninde kılındığı için müminlerin büyük camilerin bahçesinde bile güçlükle yer bulabildiği bildirildi.

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Açıklamada, Ramazan Bayramı Namazının Güney Kıbrıs’ta da, Larnaka’da Hala Sultan Tekkesi ve Camii Kebir, Lefkoşa’da Bayraktar Camii, Limasol’da Köprülü Camii, Dali Camii ve Baf Camii’nde pandemi kurallarına özen gösterilerek kılındığı ifade edildi.
Bayram Namazının akabinde geleneksel olarak yapılan tokalaşma ve kucaklaşma şeklindeki bayramlaşmaların yapılmadığı vurgulanan açıklamada, “Bayramlaşmalar pandemi tedbirleri gereği uzaktan, temassız ve sadece sözlü olarak yapıldı” denildi.
 

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Son Güncelleme: 14.05.2021 11:37
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