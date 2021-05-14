Din İşleri Başkanlığı: “Bayramı Namazı covıd-19 tedbirlerine uyularak kılındı”

Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele, Lefke ilçelerinde 200 camide Bayram Namazının eda edildiği belirtildi.

Başta Hala Sultan, Hz. Ebu Bekir, Arabahmet, Nurettin Ersin Paşa ve Osman Fazıl Polat Paşa Camileri olmak üzere, seccadesini alan vatandaşların Bayram Namazını kılmak için camilere akın ettiği kaydedilen açıklamada, Bayram Namazı pandemi kuralları çerçevesinde, seyreltilmiş ibadet düzeninde kılındığı için müminlerin büyük camilerin bahçesinde bile güçlükle yer bulabildiği bildirildi.



Bayram Namazının akabinde geleneksel olarak yapılan tokalaşma ve kucaklaşma şeklindeki bayramlaşmaların yapılmadığı vurgulanan açıklamada, “Bayramlaşmalar pandemi tedbirleri gereği uzaktan, temassız ve sadece sözlü olarak yapıldı” denildi.

