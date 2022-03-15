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Din İşleri Başkanlığı: 2022 Ramazan fitre miktarının alt limiti 73 TL

Din İşleri Başkanlığı, 2022 yılı Ramazan’ı için fitre miktarının alt limitini 73 TL olarak belirledi.

15 Mart 2022 Salı 14:30
Din İşleri Başkanlığı: 2022 Ramazan fitre miktarının alt limiti 73 TL

Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, bu rakamın asgari ücret, açlık sınırı ve hayat pahalılığı dikkate alınarak belirlendiğini ifade etti.

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Bu rakamın fitre verecek kimseler için taban fiyat olduğunu bu rakamın üstünde rakamların da fitre olarak verilebileceğini belirten Ünsal, fitre verme ibadetinin Ramazan Bayramından önce yerine getirilmesi gerektiğini hatırlattı.

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Son Güncelleme: 15.03.2022 18:16
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