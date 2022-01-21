Din İşleri Başkanı Ünsal, Maronitlerin yaşadığı Koruçam köyünü ziyaret etti

KORUÇAMLI MARONİTLER ÜNSAL'DAN PROFİTİS ELİAS MANASTIRI’NIN YENİLENMESİ İÇİN DESTEK İSTEDİ

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal ve beraberindeki heyet dün Maronitlerin yaşadığı Koruçam köyünü ziyaret etti.

Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İki Taraflı Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Kıbrıs Türk tarafı temsilcisi Ali Tuncay da ziyarette hazır bulundu. Ziyaret çerçevesinde Koruçam köyünde Maronitlerin St. George Katedrali ve eski tarihi kilisesi de ziyaret edildi.

Maronit papaz Andreas Katsioloubes ve köy sakinleri tarafından karşılanan Prof. Dr. Ahmet Ünsal’a, KKTC’de yaşayan Maronitlerin durumu hakkında bilgi verilerek, görüş alışverişinde bulunuldu.

MANASTIRIN YENİLENMESİ İÇİN DESTEK İSTENDİ

Din İşleri Başkanı Ünsal’ın sorusu üzerine, dini ibadetlerini yerine getirmede bir sıkıntıları bulunmadığını ifade eden Maronitler, tarihi ve dini açıdan kendileri için büyük değeri olan Profitis Elias Manastırı’nın yenilenmesi için destek istedi.

Ünsal, Osmanlı devletinin gayrimüslimlere, ibadet ve yaşamlarını huzur içinde yerine getirmesi için her zaman gerekli kolaylıkları sağladığını ve tarih boyunca Maronit toplumuna Osmanlı devleti tarafından benzer kolaylıklar sağlandığını hatırlattı.

Ahmet Ünsal, Maronitlerin dini ibadet alanındaki sıkıntılarına çözüm bulmak amacıyla kendilerinin de Osmanlı’nın varisleri olarak yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.

ÜNSAL’DAN GEREKLİ GİRİŞİMLERİN BAŞLATILMASI TALİMATI

Din İşleri Başkan Ünsal, bu bağlamda danışmanlarına konunun yakinen takip edilerek raporlanması ve KKTC Din İşleri Başkanlığı’na düşen kısmının çözümü için gerekli girişimlerin başlatılması talimatını verdi.

Görüşmede, Maronit yetkililerden ülke genelinde bulunan Maronit nüfus, Maronit ibadethaneleri ve ibadet esasları hakkında bilgi edinmek için ilk elden bilgi elde etmeyi arzuladığını belirten Ünsal, ibadethaneye aktif olarak gelen kişilerin yaş ortalaması ve geliş sıklıkları hakkında da sahip olduğu bilgilerin yeterli olup olmadığını dinlemek istediğini kaydetti.

Din İşleri Başkanı Ünsal, sorduğu sorulara verilen cevapları dinleyerek, danışmanlarına gereğinin yapılması için talimat verdi.

Papaz Andreas Katsioloubes ve köy sakinleri de, Ünsal’ın köylerine yaptığı ziyaretten ve kendilerine gösterdiği yakın ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek, başlatılan bu istişare sürecinin devamını arzuladıklarını belirtti.