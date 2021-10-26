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Din İşleri Başkanı Ünsal Kırgızıstan’ı ziyaret etti

Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, çalışma ziyaretinde bulunmak üzere gittiği Kırgızistan’dan yurda döndü. 

26 Ekim 2021 Salı 11:45
Din İşleri Başkanı Ünsal Kırgızıstan’ı ziyaret etti

Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada Ünsal’ın Kırgızistan ziyaretiyle ilgili bilgi verildi. 
İlk olarak Başkent Bişkek'teki Arabayeva Kırgız Devlet Üniversitesi’nde “İslam'ın değerlerinin topluma aktarılmasında ilahiyatın rolü" konulu konuşma yapan Ünsal, öğrencilere Kıbrıs hakkında bilgi verdi. 
Türk heyeti ile birlikte Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesini ziyaret ederek oradaki programlara kayılan Ünsal, Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçisi'nin rezidansında onurlarına verdiği yemeğe katıldı. 
Oş şehrinde ise Türkiye Cumhuriyeti tarafından yaptırılan İmam Hatip Lisesi ve Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesini ziyaret eden Ünsal, KKTC hakkında bilgi verdi ve her iki okulda da şu an hocalık yapan eski öğrencileriyle buluştu.

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Özgen kasabasına geçen Ünsal, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptırılan İmam Serahsi Türbesini ziyaret ederek ardından İmam Serahsi Camii'nin açılışına katıldı. 
Ünsal burada yaptığı konuşmada Türkistan (Turan) diyarının en büyük Türk hukukçusunun İmam Serahsî olduğunu, Serahsî'nin 15 yıllık mahkumiyeti esnasında 13 kitabının 7'sini yazıp bitirdiğini ifade etti. 
Çağdaş ilim adamlarının "Serahsî gibi bir dehanın mahkumiyeti olmasaydı bu kadar kitabı yazmak için bir köşede oturtulmasının çok güç olduğunu" belirttiklerini dile getiren Ünsal, daha nice böyle dehaların bu topraklardan yetişmesi temennisinde bulundu. 
 

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Son Güncelleme: 26.10.2021 14:17
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