Din İşleri Başkanı Ünsal Kadir Gecesi vesilesiyle mesaj yayımladı

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, Kadir Gecesi’nde dua edilmesi, namaz kılınması ve tövbe edilmesi gerektiğini belirtti.
Ünsan Kadir Gecesi vesilesiyle yayımladığı mesajda şöyle dedi: “
Kurtuluş vesilesi olarak kabul etmiş olduğumuz Kadir Gecesi’nde inancımız gereği bol bol dua edilmeli, namaz kılınmalı ve tövbe edilmelidir.
Merhamet kapılarının sonuna kadar dillerin duaya, gönüllerin Yüce Allah’a, yüzlerin Kâbe’ye yöneldiği Kadir Gece’mizin mübarek olmasını başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere tüm dünyada bulunan insanların birlik, beraberlik ve kardeşliğine vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum”