Din İşleri Başkanı Ünsal Kadir Gecesi vesilesiyle mesaj yayımladı

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, Kadir Gecesi’nde dua edilmesi, namaz kılınması ve tövbe edilmesi gerektiğini belirtti.

Ünsan Kadir Gecesi vesilesiyle yayımladığı mesajda şöyle dedi: “

Kadir Gecesi insanlığın kurtuluş reçetesi olan Kur’an-ı Kerim’in indirildiği, bereketli ve bin aydan hayırlı olan gecedir. Hakkı, hakikati, adaleti, ahlakı, erdemi anlatan, iyiliği ve kötülüğü ayırt etmemizi sağlayan yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in geldiği ve indirildiği gün olarak kabul etmiş olduğumuz Kadir Gecesi’ni bu gece idrak edeceğiz.

Kurtuluş vesilesi olarak kabul etmiş olduğumuz Kadir Gecesi’nde inancımız gereği bol bol dua edilmeli, namaz kılınmalı ve tövbe edilmelidir.

Merhamet kapılarının sonuna kadar dillerin duaya, gönüllerin Yüce Allah’a, yüzlerin Kâbe’ye yöneldiği Kadir Gece’mizin mübarek olmasını başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere tüm dünyada bulunan insanların birlik, beraberlik ve kardeşliğine vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum”