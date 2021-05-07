Din İşleri Başkanı Talip Atalay’ın Kadir Gecesi mesajı…

“RABBİMİZ GECEYİ EN GÜZEL BİR ŞEKİLDE İHYA EDEREK, HER BİRİMİZİN KADİR GECESİ’NE GERÇEK ANLAMIYLA KAVUŞMASINI NASİP EYLESİN, BÜTÜN GECELERİMİZİ KADİR KILSIN.”

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, cumartesi gününü pazara bağlayan gece; Kur'an'da “bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen Kadir Gecesi’nin idrak edileceğini hatırlattı.

Atalay yayımladığı Kadir gecesi mesajında, oruç, fıtır sadakası gibi en seçkin ibadetlerin ayı ramazanın, Kadir Gecesi nedeniyle bin aydan hayırlı eşsiz bir kıymeti de barındırdığını kaydetti.

“Müslümanın hayat kitabı, ahiret öncesi sınav yeri olan dünya hayatının ötesine hazırlık rehberi olan Kur’an-ı Kerim’dir.” ifadelerini kullanan Atalay mesajında şunlara yer verdi:

“Peygamber Efendimiz, ‘faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah’tan umarak Kadir Gecesi’ni güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı’ müjdesini vermektedir. Bu gece Kur’an-ı Kerim’i anlayarak okumaya, üzerinde düşünmeye başlamalı, namaz ve dualarımızla Rabbimize yönelmeliyiz. Allah Resul’ünün bu geceye mahsus özel duasıyla ‘Allah’ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!’ ifadeleriyle O’na iltica etmeliyiz.

Kur’an-ı Kerim’i anlayıp öğrendiklerimizi uygulamaya geçirdiğimizde her gecemiz Kadir olacaktır. Vahyi anlama ve uygulama pratiğimiz doğal olarak yetim, kimsesiz, yaşlı, yoksul, hasta, ihtiyaç sahibi öğrenci, yolcu, mülteci, komşu ve akrabaları, inancı, etnisitesi ne olursa olsun bütün insanların haklarını gözetmeye bizleri mecbur edecektir. Sadece insanları değil ihtiyaç sahibi diğer canlılara da sahip çıkmanın Müslüman olmanın doğal sonucu olduğunu bizzat okuduklarımızdan öğreneceğiz.

Kadir Gecesi ruhu, duygu, düşünce ve davranışlarımızdaki yanlışları düzelterek, elimizden, dilimizden insanların emin olacağı, daima hak ve adaleti üstün tutacak, kendi iç ve dış esenliğini sağlamış birer mümin olmamızın da anahtarı olacaktır. Rabbimiz geceyi en güzel bir şekilde ihya ederek, her birimizin Kadir Gecesi’ne gerçek anlamıyla kavuşmasını nasip eylesin, bütün gecelerimizi Kadir kılsın.

Bu duygu ve düşüncelerle İslam aleminin ve halkımızın Kadir Gecesi’ni kutlar, bu gecede yapılan dua ve yakarışların, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ederim.”