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Din İşleri Başkanı Talip Atalay'dan açıklama

Yasak bitene kadar camilerde Cuma namazı ve ibadet yapılamayacak..

29 Ocak 2021 Cuma 11:00
Din İşleri Başkanı Talip Atalay'dan açıklama
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Din İşleri Başkanı Talip Atalay, Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu kararlar doğrultusunda ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanmasından dolayı, her ilçe için belirlenen yasak süresi sona erinceye kadar camilerde cuma namazının kılınmayacağını ve ibadet yapılmayacağını duyurdu. 

Atalay, inananlara yasak süresince vakit namazlarını evlerinde kılmalarını tavsiye ederek, korunma kurallarına uymanın aynı zamanda dini bir vecibe olduğunu hatırlattı. 
 

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Son Güncelleme: 29.01.2021 12:16
Anahtar Kelimeler:
Sokağa çıkma YasağıCuma NamazıTalip Atalay
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