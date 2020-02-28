Din İşleri Başkanlığı Suriye’nin, İdlib bölgesinde görev yapan Türk askerlerine, dün akşam saatlerinde Suriye rejimi milislerince düzenlenen saldırıyı lanetlediğini bildirdi.
Din İşleri Başkanı Atalay’dan taziye mesajı…
Din İşleri Başkanlığı Suriye’nin, İdlib bölgesinde görev yapan Türk askerlerine, dün akşam saatlerinde Suriye rejimi milislerince düzenlenen saldırıyı lanetlediğini bildirdi.
28 Şubat 2020 Cuma 10:00
Din İşleri Başkanı Prof Dr. Talip Atalay taziye mesajında, “Türk askerine yapılan ve içimizi acıtan alçak saldırıyı en güçlü şekilde lânetler, saldırı neticesinde şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet; aileleri ve Türk Milletine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Başımız sağ olsun.” ifadelerine yer verdi.
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