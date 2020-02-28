Din İşleri Başkanı Atalay’dan taziye mesajı…

Din İşleri Başkanı Prof Dr. Talip Atalay taziye mesajında, “Türk askerine yapılan ve içimizi acıtan alçak saldırıyı en güçlü şekilde lânetler, saldırı neticesinde şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet; aileleri ve Türk Milletine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Başımız sağ olsun.” ifadelerine yer verdi.