Din İşleri Başkanı Atalay’dan çağrı

Din İşleri Başkanı Talip Atalay tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu kararlar doğrultusunda, Lefkoşa ve Girne'de sokağa çıkma yasağı uygulanmakta olduğuna işaret edilerek, “Başkanlığımızca her iki ilçede, Bakanlar Kurulunca belirlenen yasak süreleri sona erinceye kadar ibadetlerin evlerde yapılması tavsiye edilmektedir” denildi.

Talip Atalay, açıklamasında, “iki ilçede zorunlu görev yapmakta bulunan, dışarıda çalışan inananlar, namazlarını son cemaat mahallinde kılabileceklerini” de belirtti.





