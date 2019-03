Din İşleri Başkanı Atalay, Yeni Zelanda’daki terör saldırısını kınadı

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, Yeni Zelanda’da ibadet etmek için camide bulundukları sırada terör saldırısına uğrayan Müslümanlara karşı yapılan saldırıyı kınadı.

Atalay yaptığı yazılı açıklamada, “Saldırı anını sosyal medyadan canlı olarak yayınlayan insanlığını kaybetmiş teröristleri, terör olayıyla doğrudan veya dolaylı bağlantısı olan kişi, grup ve zihniyeti şiddetle reddediyor, tel’in ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Atalay, saldırının, dünyanın temel insan hakları, güvenlik ve refah gibi unsurlar bakımından en önde olduğu Norveç, Yeni Zelanda gibi ülkelerde bile bir kısım insanların nefret ve şiddet sarmalından kurtulamayıp, gözünü kırpmadan masumları katledebilecek katillere dönüşebildiğini gösterdiğini kaydetti.

Bu gerçeğin başta bu ülkelerde olmak üzere, herkesin farkında olması, insanlığı bekleyen karanlığın görülmesi, nefret ve ayrımcılık ifade eden her türlü yaklaşım, söylem ve eylemden, sanal ya da reel platformda uzaklaşılması gerektiğini ifade eden Atalay, masuma kalkan her ele karşı vicdanı olan her insanın karşı duracağı nesilleri yetiştirecek bir dünyanın hedeflenmesi gerektiğini belirtti.

Nefret içerikli tüm yaklaşımlarla mücadele edilmesi gerektiğini kaydeden Atalay “Bir masumun katli, insanlığın katlidir.” ifadelerini kulandı.

Atalay, açıklamasında “Sadece ibadet etmek için bulundukları camilerimizde saldırıya uğrayıp hayatlarını kaybeden Müslümanlara yapılan bu katliamı bir kez daha kınar, şehit edilen kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara şifa, yakınlarına ve tüm Müslümanlara başsağlığı ve sabırlar dilerim.” dedi.