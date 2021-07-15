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Din İşleri Başkanı Atalay “Türkiye’nin 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla bu gece sela okunacağını belirtti

15 Temmuz 2021 Perşembe 17:00
Din İşleri Başkanı Atalay “Türkiye’nin 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla bu gece sela okunacağını belirtti

ŞEHİTLERİ ANMA PROGRAMI DÜZENLENECEK
Din İşleri Başkanı Talip Atalay, bu gece saat 00.13'te Türkiye ile eş zamanlı olarak KKTC’de de sela okunacağını, Hz. Ebubekir Camii’nde saat 21.00’da şehitleri anma programı düzenleneceğini belirtti. 
Atalay, yarın da cuma namazından önce  ülke genelinde tüm camilerde şehitler için dua edileceğini, Kuran-ı Kerim okunacağını kaydetti. 

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Yazılı açıklama yapan Atalay, “Bugün, FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisini ve kardeş Türkiye halkını bombaladığı, Türkiye vatandaşlarının üzerine ateş açtığı ve yüzlerce insanı katlettiği ihanet girişiminin yıldönümüdür.” ifadelerini kullandı. 
Atalay şunları kaydetti: 
“15 Temmuz Perşembe gününü̈ 16 Temmuz Cuma gününe bağlayan gece saat 00.13'te Türkiye ile eş zamanlı olarak ülkemizde de sela okunacak, Hz. Ebubekir Camii’nde ise bugün saat 21.00’da şehitleri anma programı düzenlenecektir. Yarın cuma namazından önce de ülke genelinde tüm camilerde şehitlerimiz için dua edilecek, Kuran-ı Kerim okunacaktır.
Bu vesileyle, devletimizin ve milletimizin varlığı ve bekası uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.”

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Son Güncelleme: 15.07.2021 17:59
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