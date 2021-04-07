Din İşleri Başkanı Atalay, saldırıya uğrayan Piskobu köyü camisi’ni ziyaret etti

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, duvar ve kapılarına ırkçı yazılar yazılmak suretiyle saldırıya uğrayan Limasol’a bağlı Piskobu (Yalova) köyü camisini ziyaret etti.
Atalay, geçen hafta duvar ve kapılarına ırkçı yazılar yazılan Limasol’a bağlı Piskobu köyünde bulunan camiyi ziyaret etti ve yazıların silinmesi ve temizlenmesi ile ilgili yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
Piskobu köyünde sakin bir Türk aileyi de ziyaret ederek onlarla kahve içip sohbet eden Atalay, köydeki camiye 26 Mart 2021 tarihinde yapılan saldırıyı yazılı açıklamayla kınamış, gerekli tedbirlerin alınmasını istemişti.