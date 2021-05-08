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Din İşleri Başkanı Atalay, Mescid-i Aksa'da yaşananları eleştirdi

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, İsrail güvenlik güçlerinin Filistinli Müslümanlara yönelik muamelesini eleştirdi.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 16:00
Din İşleri Başkanı Atalay, Mescid-i Aksa'da yaşananları eleştirdi
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Din İşleri Başkanı Atalay, İsrail güvenlik güçleri ile Filistinli Müslümanlar arasında Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylarda pek çok Filistinli Müslümanın yaralanması üzerine yayınladığı bildiride, “Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar için ortak kutsal mekan ve kıble olmuş Kudüs'te, üstelik Ramazan ayında yapılan bu saldırı evrensel hukuk, temel insan hak ve özgürlükleri ve insanlık vicdanı bakımından gerçek bir dram ve utançtır” dedi.

İbadethaneler ve ibadet edenleri incitecek her türlü saldırının,  kötü kullanım ve muamelenin kabul edilemez bir durum olduğunu ifade eden Atalay, saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.

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Atalay, saldırının durdurulması ve tekrarlanmaması için evrensel düzeyde ortak tavır ve dayanışma sergilenmesi gerektiğini kaydetti.


 

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Son Güncelleme: 08.05.2021 16:12
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