Din İşleri Başkanı Atalay, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

BAYRAM NAMAZI; “TOPLU İBADET DÜZENİNDE DEĞİL, SEYRELTİLMİŞ İBADET DÜZENİNDE MASKE, MESAFE, HİJYEN TEDBİRLERİNE UYULARAK SAAT 06.35’TE KILINACAK”

AŞISIZ KİŞİLERİN CAMİ İÇ MEKANINDA İBADET EDEBİLMELERİ İÇİN SON 72 SAAT İÇERİSİNDE YAPILMIŞ PCR VE ANTİJEN TESTİ GÖSTERMELERİ GEREKİYOR

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, İslam aleminin iki bayramından ikincisi olan Kurban Bayramı’nın 20 Temmuz Salı günü idrak edileceğini belirtti.

Atalay, ülke genelinde Kurban Bayramı namazının; salgın kuralları gereği toplu ibadet düzeninde değil, seyreltilmiş ibadet düzeninde maske, mesafe, hijyen tedbirlerine uyularak saat 06.35’te kılınacağını da açıkladı.

Atalay, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan yeni (koronavirüs) Kovid-19 tedbirlerine göre; aşı yaptırmış veya 30-180 gün arasında Kovid-19 geçirmiş olanların PCR ve antijen testine gerek olmadan bayram namazını cami içinde kılabileceklerini; aşısız kişilerin ise cami iç mekanında ibadet edebilmeleri için son 72 saat içerisinde yapılmış PCR ve antijen testi göstermelerinin gerekli olduğunu vurguladı.

Talip Atalay, PCR ve antijen testi yaptıramayanların ise ibadetlerini cami dışı alanlarında ifa edebileceklerini kaydetti.

Atalay, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, salgınla mücadeleye devam edilen bu günlerde yardıma ihtiyaç duyanlarının sayısının her zamankinden daha fazla olduğunun unutulmaması gerektiğini ifade ederek, “Yardımcı olmaya gayret edelim. İhtiyaç sahibi diğer canlıları da gözeterek bayramımızı yine sevincin, neşenin ve huzurun yaşandığı zamanlar olarak yaşamak bizlerin elinde, gerçekleştirelim” dedi.

Atalay, mesajında, “Halkımızın, milletimizin ve bütün İslam âleminin Kurban Bayramını tebrik eder, yapılan ibadetlerimizin kabul olmasını diler, yakın çevremizde ve dünyanın çeşitli bölgelerinde devam eden savaş, terör ve gözyaşının son bulmasını, bayramın tüm insanlık için barış, huzur, güven ve hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ederim” ifadesinde bulundu.

Din İşleri Başkanı Talip Atalay’ın Kurban Bayramı mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Kurban, sözlükte yaklaşma, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey gibi anlamlara gelir. Dinî bir terim olarak ise Kurban Bayramı, Allah’ın rızasını kazanmak için ibadet maksadıyla, Zilhicce’nin 10. gününden itibaren belirli şartları taşıyan hayvanın, usulüne uygun olarak kesildiği, fakirlere dağıtıldığı, eş-dost, komşu ve ev ahalisiyle birlikte paylaşıldığı, rahmetin, sevincin, dayanışmanın ve kardeşliğin inşa edildiği, yenilendiği, pekiştirildiği 4 günü ifade eder.

Rabbimiz ‘Onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız ulaşır’ (Hac;22/8) buyurur… En temel anlamıyla Allah’a, verdiği tüm nimetlerden dolayı şükür ve Allah için dünyadaki her şeyden vazgeçme, adama anlamına gelen Kurban, yardımlaşma ve dayanışmaya vesile olarak, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunan, fertleri birbirine yaklaştıran ve kaynaştıran bir ibadettir. Müslüman, Kurban ibadetini yerine getirmekle, bir yandan Allah’ın emrini yerine getirmiş olmanın huzurunu yaşarken öte yandan toplumun diğer fertleriyle etkileşim ve paylaşım içerisine girmenin, karşılıksız vermenin, yardım etmenin özel hazzını yaşar.

Bayramlarımız, kederleri paylaşma, sevinçleri büyütme günleridir. Tarihi şuurumuzda, kültürümüzde yaşattığımız bu güzel günleri fırsat bilerek, anne-babamızın rızasını almalı, çocuklarımızı, öksüz ve yetimleri sevindirmeliyiz. Bayramın anlamına uygun olarak küskünlükleri ortadan kaldırmalı, hastalarımızı yalnız bırakmamalı, kimsesiz ve yardıma muhtaçlara dili, dini, ırkı, rengi ne olursa olsun imkânlarımız ölçüsünde maddi-manevi destek olmalıyız.



Salgın hastalığın devam ettiğini aklımızdan çıkarmayalım. Tüm dünyayla birlikte yaşadığımız Covid-19 nedeniyle geleneğimizde yerleşmiş olan çok sevdiğimiz bazı alışkanlıklarımıza ara vermek zorunda kaldık. Fakat geleneğimizde yer alan yardımlaşma, dayanışma, destek verebileceğimiz kesimleri görüp hatırlama ile bayram sevinç ve neşemizi yeni normale uyarlayarak sürdürelim. Pandemiyle mücadeleye devam ettiğimiz bu günlerde yardımımıza ihtiyaç duyanlarının sayısının her zamankinden daha fazla olduğunu unutmayalım ve yardımcı olmaya gayret edelim. İhtiyaç sahibi diğer canlıları da gözeterek bayramımızı yine sevincin, neşenin ve huzurun yaşandığı zamanlar olarak yaşamak bizlerin elinde, gerçekleştirelim.Her ibadette olduğu gibi şüphesiz kurban ibadetinin de bir amacı vardır ve bazı ilkeler çerçevesinde yapılmalıdır. Öncelikle ve özellikle kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından Bayramın ruhuna uygun olarak azami hijyen ve çevre temizliğine özen gösterilerek eziyetsiz kesilmelidir. Hızlı, kesilmeli ve işlem süratli bir şekilde yerine getirilmelidir. Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.”“TEŞRİK TEKBİRLERİ”Atalay mesajında ayrıca, “Arefe günü sabahından bayramın 4’üncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın selâmından sonra teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek ve seferî mukim ayırımı olmaksızın her mükellefe vâciptir. Teşrik tekbiri; ‘Allâhü ekber,Allâhü ekber; lâ ilâhe illellâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber velillâhi'l-hamd’ denilerek getirilir. Teşrik tekbiri getirmeyi unutmayalım” dedi.COVİD-19 TESTİBulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan yeni Koronavirüs tedbirlerine göre cami içinde ibadet etmek isteyenlerin uyması gereken kurallara ilişkin hatırlatma yapan Atalay, şunları kaydetti:“Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan yeni Koronavirüs tedbirlerine göre; aşı yaptırmış veya 30-180 gün arasında Covid-19 geçirmiş olanlar PCR ve antijen testine gerek olmadan Bayram Namazını cami içinde kılabilirler. Aşısız kişilerin cami iç mekanında ibadet edebilmeleri için ise son 72 saat içerisinde yapılmış PCR ve antijen testi gereklidir. Cemaatimizden, PCR ve antijen testi yaptıramayanlar ibadetlerini cami dışı alanlarında ifa edebilirler.”KKTC’DE BAYRAM NAMAZI SAATİ (20 TEMMUZ 2021): 06.35Ülkede Kurban Bayramı Namazı; pandemi kuralları gereği toplu ibadet düzeninde değil, seyreltilmiş ibadet düzeninde maske, mesafe, hijyen tedbirlerine uyularak 06.35’te kılınacak.Lefkoşa-Hala Sultan Camii’nde Bayram Özel Programı 06.00’da başlayacak ve Bayram Namazı saati olan 06.35’e kadar devam edecek.GÜNEY KIBRIS’TA BAYRAM NAMAZI SAATLERİ (20 TEMMUZ 2021)Bayram namazı, Lefkoşa-Bayraktar Camii’nde 07.00’da, Larnaka-Hala Sultan Tekkesi’nde 09.00’da ve Güney Kıbrıs’taki diğer camilerde 06.45’te kılınacak.