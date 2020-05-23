banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103024
ALTIN
380.448
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.2942
EURO
7.4186
banner339
2 genç denizde kayboldu!
Son Dakika
DALGALARA KAPILDILAR!
İki ithal sebzede limit üstü bitki koruma ürünü!
SAĞLIĞIMIZLA OYNUYORLAR!
Erhürman: “Kıbrıs Türk halkı kendi başarı öyküsünü yazdı”
ERHÜRMAN'DAN DEĞERLENDİRME
Özersay: ‘Kapanma kararı gibi açılma kararı da Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek’
ÖZERSAY'DAN DEĞERLENDİRMELER
Flaş Haber
2 genç denizde kayboldu!
Kapat

Din Görevlileri Sendikası bayram nedeniyle mesaj yayınladı

 Din Görevlileri Sendikası, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 12:38
Din Görevlileri Sendikası bayram nedeniyle mesaj yayınladı
banner337
banner345


banner341
Din-Gör-Sen Genel Başkanı Süleyman Çakır, tarafından yayımlanan mesajda şöyle denildi:“Bayramlar paylaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin, zengin fakir, güçlü güçsüz ayrımı gözetmeden tüm insanlarla kucaklaşmanın evrensel mesajını içermektedir. Bu bayram buruk geçse de bu günleri geride bıkarak daha güzel günlere ulaşacağız. Ramazan Bayramının ülkemiz ve milletimiz için sevgi, huzur, ve mutluluk dolu bir geleceğe vesile olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm sendika üyelerimizin, emekçi kardeşlerimizin ve tüm halkımızın Ramazan Bayramını tebrik ediyor hayırlara vesile olmasını Cenabı-ı Allah'tan niyaz ediyorum”.
 

Son Güncelleme: 23.05.2020 13:16
Anahtar Kelimeler:
Din Görevlileri Sendikası Bayram Mesajı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2 genç denizde kayboldu!
2 genç denizde kayboldu!
Uluçay: “Üzerimize düşeni yaparak Meclis’i yaz tatilinde de çalıştıracağız”
Uluçay: “Üzerimize düşeni yaparak Meclis’i yaz tatilinde de çalıştıracağız”
Özçınar:“ Tedbiri elden bırakmamalıyız”
Özçınar:“ Tedbiri elden bırakmamalıyız”
BKP Genel Başkanı İzcan bayram mesajı yayımladı
BKP Genel Başkanı İzcan bayram mesajı yayımladı
Bakan Çavuşoğlu'nun bayram mesajı
Bakan Çavuşoğlu'nun bayram mesajı
Vakıflardan bayram için 5 bin aileye yardım
Vakıflardan bayram için 5 bin aileye yardım
Amcaoğlu: “sosyal Medyada Ve Bir İnternet Gazetesinde Yer Alan  Bir Bakanlık Çalışanıyla İlgili İddialar  Asılsız”
Amcaoğlu: “sosyal Medyada Ve Bir İnternet Gazetesinde Yer Alan  Bir Bakanlık Çalışanıyla İlgili İddialar  Asılsız”
Çakıcı: “Barış içinde, doğanın korunduğu bir dünyada sağlıklı yaşam dileriz”
Çakıcı: “Barış içinde, doğanın korunduğu bir dünyada sağlıklı yaşam dileriz”
Çağlayan Çocuk Yuvası'ndaki çocuklara bayramlık
Çağlayan Çocuk Yuvası'ndaki çocuklara bayramlık
Bugünden itibaren 3 gün boyunca tüm orman yolları kapalı
Bugünden itibaren 3 gün boyunca tüm orman yolları kapalı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim