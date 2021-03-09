banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
“Bir eğitimci olarak içim sızlıyor…”
“Bir eğitimci olarak içim sızlıyor…”
Yabancı öğrencileri anlayabilmek
Yabancı öğrencileri anlayabilmek
Erhürman ek mesailere yaklaşımını güncelleyecek mi?
Erhürman ek mesailere yaklaşımını güncelleyecek...
Zır zır konuşunca değişim gelmez beyler!
Zır zır konuşunca değişim gelmez...
banner376

Din Görevlileri Sendikası Başkanı Çakır Miraç Kandili mesajı yayınladı

 Din Görevlileri Sendikası Başkanı Süleyman Çakır, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı.

09 Mart 2021 Salı 15:45
Din Görevlileri Sendikası Başkanı Çakır Miraç Kandili mesajı yayınladı
banner337
banner351

10 Mart Çarşamba gününü Perşembeye bağlayan gecenin Miraç Kandili olduğunu anımasatan Çakır, “Yüce Allah’ın Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.)’i ilahi vahye muhatap ettiği, İslam dininin direği olan günde beş vakit namazın farz kılındığı gecede olan Miraç gecesi, Peygamberimizin üstün makamlara yükselişi ve Allah’ın yüce katına kabul edilişi olayıdır” dedi.

Çakır mesajına şöyle devam etti:

banner341
“İnananlar olarak, Allah’a şirk koşanlar dışındakilerin affedilebileceklerinin vad edilmiş olduğu bu gecede Yüce Rabbimize yönelmeli, O’ndan af ve bağışlanma talep etmeliyiz.

Koronavirüs salgınının bir yılı aşkın süredir insanlığı kıskacına aldığı, her geçen gün gün birçok insanın hayatının daha da zorlaştığı bu zorlu günleri, ekonomik açıdan sıkıntıya girmiş olan insanları gözeterek, onların sıkıntılarını gidermek için çaba sarf ederek değerlendirmeli, Allah’ın lütfettiği sayısız nimetlere, sağlık ve afiyete şükretmeli, bu salgın illetin tez zamanda ortadan kalkması için dua etmeliyiz.

Bu vesileyle, halkımızın, milletimizin ve İslam aleminin nice Miraç gecelerine huzur ve sağlık içerisinde kavuşmasını Yüce Allah'tan niyaz eder, Miraç Kandilinin ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını dilerim”

banner360
Son Güncelleme: 09.03.2021 15:57
Anahtar Kelimeler:
Miraç Kandili
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne ve Güzelyurt’un bazı bölgelerinde yarın elektrik kesintisi olacak
Girne ve Güzelyurt’un bazı bölgelerinde yarın elektrik kesintisi olacak
Girne Ada Lions Kulübü, kadınlar gününde elbise bağışında bulundu
Girne Ada Lions Kulübü, kadınlar gününde elbise bağışında bulundu
Maliye Bakanı Oğuz, Kamu-iş Heyeti ile biraraya geldi
Maliye Bakanı Oğuz, Kamu-iş Heyeti ile biraraya geldi
Tika ve AA işbirliğiyle “ileri seviye diplomasi muhabirliği“ eğitimi başladı
Tika ve AA işbirliğiyle “ileri seviye diplomasi muhabirliği“ eğitimi başladı
Ktoeös, öğretmenlik sınavlarının ertelenmesini eylemle protesto etti
Ktoeös, öğretmenlik sınavlarının ertelenmesini eylemle protesto etti
Cumhurbaşkanlığı Sosyal Destek Komitesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Sosyal Destek Komitesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Girişimcilik Komitesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Girişimcilik Komitesi toplandı
Çalışma Bakanı Çağman, Tıp-iş temsilcileriyle görüştü
Çalışma Bakanı Çağman, Tıp-iş temsilcileriyle görüştü
Gürkut: “Bilimin rehberliğinden ayrılmadan mücadelenin devamına inancımız tam”
Gürkut: “Bilimin rehberliğinden ayrılmadan mücadelenin devamına inancımız tam”
YÖDAK: “2021 yükseköğretimde kurumsallaşma, uluslararasılaşma ve kalite yılı”
YÖDAK: “2021 yükseköğretimde kurumsallaşma, uluslararasılaşma ve kalite yılı”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim