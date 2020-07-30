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Din Görevlileri Derneği’nin Kurban Bayramı mesajı

Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökhan İnik, Kurban Bayramı mesajı yayımladı..

30 Temmuz 2020 Perşembe 12:40
Din Görevlileri Derneği’nin Kurban Bayramı mesajı
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Din Görevlileri Derneği, bayramların dayanışma, fedakârlık ve hoşgörü gibi değerleri yaşatan, insanlık sevgisini, dostluğu, barışı ön plana çıkaran bu temel değerleri daha yoğun bir şekilde hissetmeyi ve paylaşmayı sağlayan özel günlerden biri olduğunu kaydetti.

Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökhan İnik, yayınladığı Kurban Bayramı mesajında, “Toplumları yakınlaştıracak, medeniyetleri kaynaştıracak, ön yargıları kıracak, mesafeleri giderecek bir iklime insanlığın bugün her zamankinden daha çok ihtiyacı vardır” ifadelerini kullandı.

İnik, Kurban Bayramı vesilesiyle kişisel dargınlık, küskünlük ve kırgınlıkları unutarak dostluk, kardeşlik, sevgi, saygı bağlarını güçlendirmek gerektiğini belirterek, birlik ve beraberliğe, dostluk, kardeşlik ve dayanışmaya en çok ihtiyaç duyulan bu günlerde, milletçe birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiğini vurguladı.

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Korona virüs tehlikesine de işaret eden İnik, gerek bayram namazı gerekse de eş dost ziyaretlerinde mutlaka fiziksel mesafeye dikkat edip, maske takma kuralının asla göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

İnik, mesajında şunları kaydetti:

“30 Temmuz Perşembe arefe günü sabah namazıyla başlayan ve bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar süren teşrik tekbirleri unutulmamalı. Bununla birlikte kurbanlarımıza, eziyet vermeden ehil kişilere kestirmeli, kurban kesildikten sonra kurbanın artık ve sakatatlarıyla çevreyi asla kirletmemeliyiz.

Bu duygu ve düşünceler ile tüm halkımızın Kurban Bayramı`nı en içten dileklerimle kutlar, barış ve huzur içinde bir bayram geçirmelerini dilerim.”


 

Son Güncelleme: 30.07.2020 12:54
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı MesajıDin Görevlileri Derneği
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