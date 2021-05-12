banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kıbrıs – İsrail - Türkiye üçgeni
Kıbrıs – İsrail - Türkiye...
Bileklikler ne kadar güvenli!
Bileklikler ne kadar güvenli!
Çocuklara okulu haram etmek
Çocuklara okulu haram etmek
Kişilik meselesi önemli
Kişilik meselesi önemli
banner376

Din Görevlileri Derneği Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı

KKTC Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökhan İnik, Ramazan Bayramı mesajında, bayramın coşkusunu, daha sağlıklı bayramlarda buluşabilmek için evlerde yaşamaya gayret gösterilmesi çağrısında bulundu.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 15:45
Din Görevlileri Derneği Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı
banner337

KKTC Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökhan İnik, Ramazan Bayramı mesajında, bayramın coşkusunu, daha sağlıklı bayramlarda buluşabilmek için evlerde yaşamaya gayret gösterilmesi çağrısında bulundu.
İnik mesajında “Bütün Müslümanların hasretle beklediği, yenilendiği, iç dünyasını tazelediği rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazanı nihayetlendirerek bir bayrama kavuşmanın sevincini yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
İnik, “Bizleri bir bayrama daha eriştirdiği için yüce Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Müminler için manevi bir eğitim ayı olan Ramazan ayı, Müslümanların hayatına her yönden huzur, bereket ve yardımlaşma ruhunu bizlere hatırlatan mübarek bir aydı. Bu mübarek ayda elde ettiğimiz kazanımları Ramazan ayından sonrada hayatımıza aktarmalıyız” dedi.

banner341
Bayramların kardeşlik ve hoşgörü ruhunu yeniden tesis etme gibi önemli bir role sahip olduğuna işaret eden İnik şöyle devam etti:
“Bu vesile ile Bayramlar sevinçlerimizi ve mutluluklarımızı kucaklaşarak paylaşmak olsa da, içerisinden geçtiğimiz bu sıkıntılı süreçte Covit-19 pandemi hastalığının yayılmaması adına bu bayramda bayramlaşmalarımıza özellikle dikkat etmemiz büyük önem arz etmektedir. Bayramın coşkusunu daha sağlıklı bayramlarda buluşabilmek için evlerimizde yaşamaya gayret edelim. İslam dininin temel gayelerinden bir tanesi de canı korumaktır. Bu vesile ile bayram sabahı camilerimizde bir araya gelen, aynı iman ve heyecanı taşıyan halkımızın kendileri ve etrafındakilerinin sağlığı için varsa kendilerine özel olan seccadelerini getirmeleri, camilerimizde uygulanacak tedbirlere riayet etmeleri, toplumsal sağlığımız açsından oldukça ehemmiyetlidir. Bu bayram tüm dünyada acı çeken, zulme uğrayan, yerlerinden ve yurtlarından koparılan mazlumlar için son bayram olsun. Dünyaya ve tüm insanlığa barışın, adaletin hakim olduğu bir bayram olsun. Bu duygu ve düşünceler ile tüm halkımızın Ramazan Bayramı`nı en içten dileklerimle tebrik ederken, dargınlıkların son bulduğu, sıkıntı ve kederlerimizden arındığımız, ihtiyaç sahiplerine ellerimizin her zamankinden daha şevkle uzandığı, sağlık ve afiyet içerisinde güzel günlere vesile olmasını, sevdiklerimizle birlikte nice bayramlara erişmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum”
 

banner360
Son Güncelleme: 12.05.2021 17:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DP’den “bayramda kimsenin evinde tenceresi boş kalmasın” etkinliği…
DP’den “bayramda kimsenin evinde tenceresi boş kalmasın” etkinliği…
Kıbrıs’taki Hristiyan dini liderlerden bayram mesajı…
Kıbrıs’taki Hristiyan dini liderlerden bayram mesajı…
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı
İskele Belediyesi, İskele’deki hemşirelere çiçek takdim etti
İskele Belediyesi, İskele’deki hemşirelere çiçek takdim etti
Ertuğruloğlu: “Cenevre görüşmeleri Kıbrıs konusunda bir dönüm noktasıdır“
Ertuğruloğlu: “Cenevre görüşmeleri Kıbrıs konusunda bir dönüm noktasıdır“
Başbakan Saner İngiltere'de Harringay Belediye Meclis Başkanı Seçilen Peray Ahmet'i kutladı
Başbakan Saner İngiltere'de Harringay Belediye Meclis Başkanı Seçilen Peray Ahmet'i kutladı
“GAÜ Yaratıcı TikTok” yarışması için son başvuru 28 Mayıs Cuma
“GAÜ Yaratıcı TikTok” yarışması için son başvuru 28 Mayıs Cuma
Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi Sibel Tatar Cumhurbaşkanlığı personeliyle bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi Sibel Tatar Cumhurbaşkanlığı personeliyle bayramlaştı
İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu, Hemşirelerin Günü'nü kutladı
İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu, Hemşirelerin Günü'nü kutladı
Bakan Canaltay personelin bayramını kutladı
Bakan Canaltay personelin bayramını kutladı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim