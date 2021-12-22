Din Görevlileri Derneği Başkanı İnik Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı

Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökan İnik mesajında, “Birliğimiz ve bölünmez bütünlüğümüzün en büyük kanıtı, bu topraklar için canını ve kanını feda eden şehitlerimizdir. Mensubu olduğumuz İslam dininde peygamberlikten sonra gelen en yüce makam olan şehitlik, Allah rızası için, din, vatan, millet uğruna canını vermek demektir ve bu makama erişmek şereflerin en büyüğüdür.” ifadelerini kullandı.
Ulusal bütünlüğün en önemli göstergesinin şehitler olduğunu kaydeden İnik, “Bugün bizlere düşen bu vatan için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimize olan borcumuzu, ancak gelecek nesillere, verilen mücadeleyi en iyi şekilde anlatmak, aktarmak ve güçlü bir KKTC bırakmak için var gücümüzle çalışmaktır.” ifadelerine yer verdi.