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Din Görevlileri Derneği Başkanı İnik Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı

Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökan İnik, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, bir toplumun var olması, varlığını devam ettirebilmesinin ancak vatanına sahip çıkmasıyla mümkün olduğunu belirtti.

22 Aralık 2021 Çarşamba 17:15
Din Görevlileri Derneği Başkanı İnik Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı

Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökan İnik mesajında, “Birliğimiz ve bölünmez bütünlüğümüzün en büyük kanıtı, bu topraklar için canını ve kanını feda eden şehitlerimizdir. Mensubu olduğumuz İslam dininde peygamberlikten sonra gelen en yüce makam olan şehitlik, Allah rızası için, din, vatan, millet uğruna canını vermek demektir ve bu makama erişmek şereflerin en büyüğüdür.” ifadelerini kullandı.

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21 Aralık 1963'te Rumların, Kıbrıs Türklerini yok etmek üzere başlattığı saldırıların tarihe “Kanlı Noel” olarak geçtiğini anımsatan İnik, “1963 ve 1974 yılları Kıbrıs Türkleri için unutulması mümkün olmayan acılar ile doludur.  Vatan sevgisi imandandır anlayışı ile Kıbrıs türkü hiçbir zaman Rum mezalimine boyun eğmemiş, vatan ve mukaddesatı için, adanın her yerinde şanlı ve onurlu bir direniş göstermiş, bu topraklar için kanlarını ve canlarını feda etmişlerdir” dedi.

Ulusal bütünlüğün en önemli göstergesinin şehitler olduğunu kaydeden İnik, “Bugün bizlere düşen bu vatan için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimize olan borcumuzu, ancak gelecek nesillere, verilen mücadeleyi en iyi şekilde anlatmak, aktarmak ve güçlü bir KKTC bırakmak için var gücümüzle çalışmaktır.” ifadelerine yer verdi.

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Son Güncelleme: 22.12.2021 20:27
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