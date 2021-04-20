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Din Görevlileri Derneği Anayasa Mahkemesinin Kuran kursları kararı hakkında açıklama yaptı

 

20 Nisan 2021 Salı 16:30
Din Görevlileri Derneği Anayasa Mahkemesinin Kuran kursları kararı hakkında açıklama yaptı
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Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökhan İnik, Anayasa Mahkemesinin Kuran kursları kararı hakkında açıklama yaptı.

İlgili mahkeme kararını hatırlatan İnik, “Maalesef Anayasa Mahkemesinin kararı sonrasında Hizmet-Sen sendika avukatının yapmış olduğu açıklamalar ve bazı basın mensubu kişilerin haberi çarpıtarak servis etmeleri kamuoyunu yanıltmış ve farklı bir algı oluşturmuştur” dedi.

Açıklamasına “Mahkemenin kararı sonrası davalı avukatının esasen din özgürlüğünü teminat altına alan, laiklik vurgusu yapması, ‘verilen kararın kendileri için bir milat teşkil ettiği’ gibi açıklamaları toplumda huzursuzluğa neden olmuş ve tepkilere yol açmıştır” ifadelerine yer veren İnik şöyle devam etti:

“Hizmet-Sen başkanının katıldığı haber programlarında kendi sendikalarında örgütlü bulunan üç üyesinin özlük haklarını koruma adına mücadele ettiklerini ve bunun neticesinde anayasa mahkemesine başvurduklarını iddia ettiği halde, mahkemeye taşıdığı yasanın üyelerinin özlük hakları ile hiçbir alakası olmaması da tam bir çelişkiden ibarettir. Derneğimize de üye olan bu görevlilerin özlük hakları ile alakalı bir sıkıntıları yoktur.

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Kaldı ki hangi sivil toplum örgütünde örgütlenmiş olursa olsun Din İşleri Başkanlığı bünyesinde çalışan her personelin özlük hakları, Din İşleri Başkanlığının 29/93 (55/2017) değişiklik yasası tarafından korunmuş ve mağdur olan tek bir personel dahi yoktur.”

Bazı gazetecileri de eleştiren Gökhan İnik, şöyle devam etti:

“Hukukun üstünlüğüne inanan bizler, aynı şekilde Anayasal bir hak olan, din eğitimini dar bir kalıba sokma gayreti içinde olan dogma fikirlere de karşı olduğumuzun bilinmesini isteriz.

Din Görevlileri Derneği olarak Din Eğitiminin anayasal bir hak olduğu inancı ile bir an önce gerekli yasal düzenlemeler yapılarak isteyen her bireyin bu haktan yararlanması Devlet tarafından sağlanmasını istiyoruz.”

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Son Güncelleme: 20.04.2021 17:01
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