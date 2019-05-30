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Din görevlileri birliğinin Kadir gecesi mesajı…

Din görevlileri birliğinin Kadir gecesi mesajı…

30 Mayıs 2019 Perşembe 13:55
Din görevlileri birliğinin Kadir gecesi mesajı…

KKTC Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökhan İnik yarın  Cumayı Cumartesi'ye bağlayan gece idrak edilcek Kadir Gecesi’nin Kuran-ı Kerim’in ifadesi ile “bin aydan daha hayırlı” olan mübarek bir gece olduğunu ifade etti.

İnik yayımladığı Kadir Gecesi mesajında, insanlık âlemini zulmetten nura ve huzura kavuşturmak için gerekli olan temel esasları ihtiva eden Kur'an-ı Kerim'in, bu geceden itibaren insanlığın ufuklarını aydınlatmaya başlamış olmasının bu geceye ayrı bir önem kattığını aktardı.

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Günümüzde Müslüman toplumların karşı karşıya olduğu problemlerin çoğunun, Kuran'ın bildirdiği evrensel ilkelerden uzaklaşmaktan kaynaklandığını belirten İnik, bu problemlerden kurtulmanın çaresinin, Kuran'ın bildirdiği evrensel ilkeleri gaye edinmekten geçtiğini bildirdi.

Bu gecede  çokça dua edilmesi çağrısında bulunan İnik, “Maddî-manevi bütün sıkıntılarımıza, bunalan ruhlarımıza, daralan kalplerimize bu gecenin bir şifa olması duası ile halkımızın, Müslüman Türk dünyasının ve İslam âleminin Kadir Gecesi’ni kutlar, barışın, adaletin, kardeşliğin, hoşgörünün, huzur ve mutluluğun bütün yeryüzünde tesisini ve devamını Yüce Allah’tan niyaz ederim. ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 30.05.2019 16:58
Anahtar Kelimeler:
Din Görevlileri Birliği
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