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DİN GÖR-SEN’in Kadir Gecesi mesajı

Din Görevlileri Sendikası (DİN GÖR-SEN), cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece  idrak edilecek olan Kadir Gecesi nedeniyle mesaj yayımladı.

07 Mayıs 2021 Cuma 17:00
DİN GÖR-SEN’in Kadir Gecesi mesajı
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Din Görevlileri Sendikası (DİN GÖR-SEN), cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece  idrak edilecek olan Kadir Gecesi nedeniyle mesaj yayımladı.

Mesajda, Kadir Gecesi’nin,  Kur'an-ı Kerim de; “Doğrusu biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. O gece, tanyerinin ağarmasına kadar bir esenliktir” ifadeleriyle anlatıldığı kaydedildi.

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Mesajda şu ifadelere yer verildi.

 “Kadir Gecesi’ni en güzel şekilde değerlendirmek için bu gecede Kur’an-ı Kerim okunmalı veya dinlemeliyiz. Bol bol kaza namazı kılmalı, dua ve yakarışların karşılık bulduğu o anı yakalamaya niyet ve gayret etmeliyiz.

Dünyanın dört bir yanında terörün ve iç savaşların ortaya çıkardığı şiddet ve zulmün pençesinde kıvranan, acı çeken, yerini yurdunu terk eden insanları dualarımıza dahil edelim. Koronavirüs illetinin bitmesi içinde dua edelim.” 

 

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Son Güncelleme: 07.05.2021 17:40
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