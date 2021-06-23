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DİN GÖR-SEN’den camilerin elektriğinin kesilmesine tepki

 

23 Haziran 2021 Çarşamba 15:45
DİN GÖR-SEN’den camilerin elektriğinin kesilmesine tepki
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“VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BORCU İNAT VE ISRARLA ÖDEMEDİ”

Din Görevlileri Sendikası (DİN GÖR-SEN) Başkanı Süleyman Çakır, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) bugün itibarıyla onlarca caminin elektriğini kestiğini belirterek, “Bu nedenle onlarca bölgede ezan sesi kesildi” dedi.

Çakır yaptığı yazılı açıklamada, daha önce Kıb-Tek ile anlaşarak, biriken borçları taksitler halinde ödeyeceğini taahhüt eden Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün, Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nca 5 ayı aşkın bir süredir yazılı ve sözlü olarak uyarılmasına rağmen borcu inat ve ısrarla ödemediğini; camilerin elektriğinin kesildiği bir tablonun ortaya çıkmasına neden olduğunu ileri sürdü.

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Devlet kurum ve kuruluşlarının yasa, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde faaliyet gösterdiğini kaydeden Çakır, şöyle devam etti:

“Vakıflar Genel Müdürlüğü de bundan istisna değildir ve yaptığı iş ve işlemlerini kanuni çerçeveye riayet ederek yapmak zorundadır. Camilerin elektrik borçlarını ödemeyi taahhüt edip, nasıl ödeyeceğine, kaç taksitte ödeyeceğine ilişkin yapılandırmayı imzalayıp, bir kısmını ödedikten sonra, camiler bize bağlı değil yaklaşımı sergileyerek ödememek keyfiliktir, ayıptır, günahtır, topluma saygısızlıktır.”

“Malvarlığının yüzde ellisinden fazlası camilere ait olan Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu cami mallarından elde ettiği geliri iç ettiği halde, camilerin elektrik borçlarını neden ödememektedir?” sorusunu soran Çakır, Vakıflar Yönetim Kurulu ve hükümetin buna neden seyirci kaldığını anlamakta zorlandıklarını savundu.

Çakır, Vakıflar İdaresi ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu Başkanlığından ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden, camilerin Kıb-Tek’e olan borçlarını ivedilikle kapatmasını ve hükümetin de bu konuda gerekli düzenlemeleri yaparak, camileri bu tür tartışmaların ortasında bırakmamasını talep etti.

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Son Güncelleme: 23.06.2021 16:02
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