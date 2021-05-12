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Din Gör-sen’den bayram mesajı

KKTC Din Görevlileri Sendikası (Din-Gör-Sen) tüm Türk  milletinin, vatandaşlarının, soydaşlarının ve İslâm aleminin Ramazan  Bayramı’nı kutladı; bayramın insanlığa huzur getirmesini; savaş, kan ve gözyaşının durmasına vesile olmasını diledi.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 11:15
Din Gör-sen’den bayram mesajı
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Din--Gör-Sen Başkanı  Süleyman Çakır, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımlayarak bayramların karşılıklı sevgi ve saygının teyit edildiği, kişiler arası iletişimde nezaketin had safhaya çıktığı, kederlerin paylaşılarak hafifletildiği  coşku ve sevinç günleri olduğunu kaydetti.

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“Ramazan Bayramı sabahına, patlayan silahların, bombaların gölgesinde kan ve gözyaşı içerisinde giren milyonlarca insan var.  Ezilen, canına, namusuna, malına kastedilen milyonların olduğunu bilmek geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da içimizde burukluğa sebep olmakta, bayram sevincini yaşamamıza engel olmaktadır” diyen Çakır, bu manzara karşısında hem İslami hem de insani yükümlülüklerini  yerine getirememenin ağırlığı altında bocaladıklarını acı  içinde olduklarını belirtti.

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Son Güncelleme: 12.05.2021 12:27
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