Din Gör-sen’den bayram mesajı

Din--Gör-Sen Başkanı Süleyman Çakır, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımlayarak bayramların karşılıklı sevgi ve saygının teyit edildiği, kişiler arası iletişimde nezaketin had safhaya çıktığı, kederlerin paylaşılarak hafifletildiği coşku ve sevinç günleri olduğunu kaydetti.

“Ramazan Bayramı sabahına, patlayan silahların, bombaların gölgesinde kan ve gözyaşı içerisinde giren milyonlarca insan var. Ezilen, canına, namusuna, malına kastedilen milyonların olduğunu bilmek geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da içimizde burukluğa sebep olmakta, bayram sevincini yaşamamıza engel olmaktadır” diyen Çakır, bu manzara karşısında hem İslami hem de insani yükümlülüklerini yerine getirememenin ağırlığı altında bocaladıklarını acı içinde olduklarını belirtti.