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DİN GÖR-SEN, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

Din Görevlileri Sendikası (DİN GÖR-SEN) Başkanı Süleyman Çakır, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 17:00
DİN GÖR-SEN, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

Çakır açıklamasında, toplumsal duyarlılığın had safhaya çıktığı bir Kurban Bayramının daha arifesinde olunduğunu belirterek, Müslümanların kendilerine, ailelerine ve yakınlarına karşı olduğu kadar topluma karşı da sorumlu olduğunu vurguladı.
Çakır, bayramların ihtiyaç sahiplerini fark etme, öksüz ve yetimleri kollayıp gözetme, kalpleri onarma, ikramda bulunma, merhamet etme, sevme, sayma,  gibi insani ve İslami duyguların en üst safhada uygulama zemini bulduğu günler olduğunu aktardı.
Çakır, “Yıllardır dünyanın çeşitli yerlerinde, özelikle de İslam coğrafyası olarak tanımlanan bölgelerde meydana gelen katliamlar, savaşlar ve terör olayları hüküm sürmektedir. Buna birde bütün insanlığı bir yılı aşkın süredir tehdit eden Koronavirüs salgını eklenmiştir. Bu nedenle bayramlarımız buruk geçmektedir. Duamız da gayretimizde insanlığın her türlü musibet ve beladan kurtularak, tez zamanda huzura kavuşması içindir” ifadelerini kullandı
DİN İŞLERİ BAŞKANININ GÖREV SÜRESİNİN DOLMASI

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Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay’ın görev süresinin dolmasına da değinen Çakır şunları kaydetti:
“Malumunuz olduğu üzere geçtiğimiz hafta Prof. Dr. Talip Atalay’ın görev süresinin sona erdiği, uzatılmasının mümkün olmadığı açıklanmıştır. Sendikal faaliyetler nedeniyle zaman zaman anlaşamadığımız ve karşı karşıya geldiğimiz Prof. Dr. Talip Atalay’ın Din İşleri Başkanlığı’na, din görevlilerine ve aziz halkımıza büyük hizmeti olduğuna inanıyoruz. Özellikle din görevlilerinin eğitimi konusunda gösterdiği performans her türlü takdire değer. Kendisine verdiği hizmetlerden dolayı şahsım ve camiam adına teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dilerim.
Yeni göreve başlayacak Din İşleri Başkanına da hoş geldin der, devraldığı çıtayı daha yükseğe taşımasını beklediğimizi, bu konuda kendisine elimizden gelen desteği vereceğimizi belirtir, başarılı bir görev süresi geçirmesini dileriz.
Bu vesileyle, halkımızın ve tüm İslâm âleminin mübarek Kurban bayramını kutlar, barış, huzur ve kardeşliğe vesile olmasını dilerim.”
 

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Son Güncelleme: 19.07.2021 17:02
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