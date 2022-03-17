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Din Gör-Sen Başkanı İşkey’den Berat Kandili mesajı

Din Görevlileri Sendikası (Din Gör-Sen) Başkanı Cengiz İşkey, Berat Kandili nedeniyle mesaj yayımladı. İşkey, Beraat gecesinin gerek millet için, gerekse insanlık için hayırlar getirmesini dileyerek, beraat kandilini kutladı.

17 Mart 2022 Perşembe 10:00
Din Gör-Sen Başkanı İşkey’den Berat Kandili mesajı

İşkey mesajında, “Yüce Rabbimizin bizler için bahşettiği mübarek bir geceye, günahların bolca bağışlandığı, hatalar ve kusurlar için bağışlanma, Allah’ın merhametinin sağanak sağanak yağdığı yeni bir fırsat gecesi olan Beraat gecesine kavuşmuş bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.

Bulaşıcı hastalıkların, ekonomik sıkıntıların ve savaşların olduğu zor bir dönemden geçildiğine işaret eden İşkey, “Bizi huzura Rabbimizle olan bağımızı güçlendirmeye vesile olacak olan bu mübarek gecenin kıymetini bilerek hem kendimiz, ailemiz ve insanlık için dua etmeli Rabbimizle muhabbetimizi artırmalıyız” dedi.

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Beraatin, sözlükte “bir borçtan, ceza veya sorumluluktan kurtulma; temize çıkmak; uzak olmak; ilişkiyi kesmek” gibi anlamlara geldiğini ifade eden Cengiz İşkey, şunları kaydetti:

“Bizlerde kurtuluşa ermek temize çıkmak Allah nezdinde beraatimizi almak istiyorsak şu fani dünyada Allah’ın razı olacağı bir hayat yaşamalıyız, birbirimizi kırmak yerine gönülleri fethetmeye, etrafa zarar verme yerine fayda ve iyilikte bulunmaya, ibadetlerimizi yerine getirmeye çaba sarf etmeliyiz. Bu mübarek geceye mağfiret gecesi de denmektedir. Çünkü bu gece Cenab-ı Hak pek çok kulunu affedecektir.

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in; De ki: ‘Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir’ ayetinin ifade ettiği mağfirete mazhar olma fırsatıdır.”

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Son Güncelleme: 17.03.2022 10:56
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