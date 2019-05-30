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DİN GÖR-SEN Başkanı Çakır’dan Kadir Gecesi mesajı

DİN GÖR-SEN Başkanı Çakır’dan Kadir Gecesi mesajı

30 Mayıs 2019 Perşembe 12:00
DİN GÖR-SEN Başkanı Çakır’dan Kadir Gecesi mesajı

Din Görevlileri Sendikası (DİN GÖR-SEN) Başkanı Süleyman Çakır,  İslam aleminin kutsal günlerinden olan ve yarın idrak edilecek Kadir Gecesi’ni en güzel şekilde değerlendirmek isteyenlere  Kuran-ı Kerim okumalarını,  bol kaza namazı kılmalarını ve dua etmelerini önerdi.

Çakır  Kadir Gecesi mesajında,  Kur'an-ı Kerim’in Kadir Gecesi’ni "bin aydan hayırlı" olarak tanımlarken Peygamber Hz. Muhammed’in ise Kadir Gecesi'ni, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah’tan bekleyerek ibadetle geçirenin müminlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağını haber verdiğini söyledi.

Çakır mesajında şu ifadelere yer verdi:

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“Kadir Gecesi'ni en güzel şekilde değerlendirmek isteyen kardeşlerimiz bu geceyi Kur’an-ı Kerim okuyarak, bol bol kaza namazı kılarak, Peygamberimizin öğrettiği şekilde "Allah’ım sen çok affedicisin, affı seversin, beni affet" diye dua ederek geçirmelidir.

Faydalı insan olmak için nasıl bir hayat yaşamalı, nasıl hareket etmeliyiz? İnsanlığa, ne yaparsak daha iyi hizmet etmiş oluruz?  Gerçek anlamda sevgi ve kardeşliği nasıl yaşayabilir, dünyada sevgi ve saygıyı nasıl hakim kılarız? Nasıl yaparsak, darda, zorda olan diğer insanlara ulaşır daha fazla merhamet ve sevgi sunabiliriz? İçimizde kin ve düşmanlık varsa bunları nasıl söküp atabiliriz? gibi soruları tefekkür etmeli, cevap aramalıyız. Tefekkürün de bir tür ibadet olduğunu hatırdan çıkarmamalıyız.

Unutmayalım ki; bu gecede samimi kalple yaptığımız tövbelerimizi Allah kabul edecektir. Bizlere yaratıcının bir lütfu olarak takdim edilen bu kutsal Kadir Gecesinde ellerimizi Yüce Allah'a açarak; dünyada sevgi ve kardeşliğin hüküm sürmesi, insanlığın huzuru için çalışma yönünde bizlere daha fazla azim, güç, idrak ve iman vermesi için yakaralım. Dünyanın dört bir yanında zulmün pençesinde kıvranan, acı çeken, yerini yurdunu terk eden insanları dualarımıza dahil edelim.

Bu duygu ve düşüncelerle halkımızın ve İslam aleminin Kadir Gecesini kutlar,  hayırlara vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ederim.”

Son Güncelleme: 30.05.2019 15:17
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