Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin ‘Zorunlu ders’ olmaktan çıkarılıp, din kültürü öğretmenlerinin atamalarının yapılmamasından şikayet eden KKTC’li aile ve STK’lar, Akit’e konuştu.

Din dersi Türkiye’deki gibi zorunlu olsun

” diyen, “” ifadelerini kullandı.

Din derslerinde Türkiye’deki gibi bir sistem istediklerini söyleyen Kıbrıslı iki öğrenci velisi Selami Şahin, çocuklarının din eğitiminden mahrum kaldıklarını belirterek, “Kıbrıs’ta Din Kültürü dersi ‘zorunlu ders’ olmaktan çıkarıldı. Ve şu anda toplam 4 din kültürü öğretmenimiz var. 2 çocuğum var, ama sadece çocuklarım için değil bütün çocuklarımız için endişeleniyorum. Çocuklarımız okulda din eğitimi göremiyor. Mahrum kalıyorlar. Dini bilen öğretmenler varken, neden din dersine Beden, Müzik, Resim öğretmenleri giriyor? Bakanlık neden din kültürü öğretmenlerinin atamasını yapmıyor? Ben çocuğuma dinimizi öğretebilirim ama KKTC’de İslam’ı bilmeyen çok aile var. Onların çocuklarına kim din eğitimi verecek? Biz aileler olarak, din eğitiminde Türkiye’deki sistem gibi bir sistem istiyoruz. Çocuklarımız dinini öğrensin istiyoruz. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz, Kıbrıs Milli Eğitim Bakanlığı da yapsın! Milli eğitim, din düşmanı Kıbrıs Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile birlikte yürütüyor bu işi. Din dersini engelliyorlar” şeklinde konuştu.

Hasan Türkmen / AKİT