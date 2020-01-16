“dillirgalı Atalarımdan Meseller”, İmza Günü Ve Masal Anlatma Etkinlikleriyle Tanıtılıyor

Lefkoşa, 16 Ocak 20 (.): Araştırmacı-yazar Nurperi Özgener'in Kıbrıs masallarını derleyerek kaleme aldığı, "Dillirgalı Atalarımdan Meseller" kitabı, imza günü ve masal anlatma etkinlikleriyle tanıtılıyor.
“Büyüklere ve küçüklere masallar” temasıyla hazırlanan etkinliğin ilki Cumartesi günü saat 11.00’de Akçay Kültür Sanat Derneği binasında yapılacak.
Üçüncü ve son etkinliğin ise şubat ayında Erenköy'de yapılacağı belirtildi.
Kitabın Akçay Kültür Sanat Derneği projesi olarak, Kültür Dairesi katkıları ile basıldığı kaydedildi.
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