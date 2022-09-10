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Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli ve Yiğitler köylüleri eylem yaptı

10 Eylül 2022 Cumartesi 14:00
Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli ve Yiğitler köylüleri eylem yaptı

Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli ve Yiğitler köylüleri, yol yapımının uzun zamandır tamamlanmadığı gerekçesiyle bugün eylem yaptı.

Eylemde bölge halkı adına konuşan konuşan Mehmet Süleymanoğulları, yolun tamamlanamaması nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları ifade ederek, yolun ne zaman düzeleceği konusunda gelişme olmadığı kaydetti.

Eylemin tercih edilen bir durum olmadığını ancak basın yoluyla seslerini duyurmaya calıştıklarını aktaran Süleymanoğulları, hükümetin bu sorunu çözüme kavuşturmasını, aksi halde eylemin Lefkoşa’ya taşınacağını kaydetti.

Dilekkaya Muhtarı Ahmet Çeliker Menteşoğulları, Erdemli Muhtarı Kamil Şenocaklı, Kırıkkale Muhtarı Gürsel Osmanoğlu, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Talip Atalay da eylemde konuşma yaparak, çevre halkının yolun eksikliğinden dolayı son derece mağdur olduğunu dile getirerek, hükümetin ivedilikle sorunu çözüme kavuşturmasını talep etti.

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Son Güncelleme: 10.09.2022 15:44
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