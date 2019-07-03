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Dilekçe Ve Ombudsman Komitesi, Üç Ombudsman Raporunu Görüşerek Karara Bağladı

Lefkoşa, 3 Temmuz 19 (.): Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, gündemindeki üç  Ombudsman Raporunu görüşerek karara bağladı.

Dilekçe Ve Ombudsman Komitesi, Üç Ombudsman Raporunu Görüşerek Karara Bağladı

Lefkoşa, 3 Temmuz 19 (.): Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, gündemindeki üç  Ombudsman Raporunu görüşerek karara bağladı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:16
Dilekçe Ve Ombudsman Komitesi, Üç Ombudsman Raporunu Görüşerek Karara Bağladı

Lefkoşa, 3 Temmuz 19 (.): Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, gündemindeki üç  Ombudsman Raporunu görüşerek karara bağladı.
Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi bugün, UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Canaltay başkanlığında toplandı.   

Komite ayrıca, gündeminde bulunan bir tane dilekçeyi görüştü ve dilekçe için ilgili Bakanlıklardan, Kurum ve Kuruluşlardan görüş istemi kararını aldı. 

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Komite toplantısına davetli olarak Yüksek Yönetim Denetçesi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İskan ve Rehabilitasyon Dairesi, Çevre Koruma Dairesi ve Gönyeli Belediyesi’nden yetkililer katıldı. 

Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplantısına, UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Canaltay, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, HP Milletvekilleri Hasan Büyükoğlu ile Erek Çağatay ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı. 

(HUR/ÖK)  FOTOĞRAFLI 
 
 
 
 

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