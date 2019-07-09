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Dilekçe Ve Ombudsman Komitesi Gündemindeki Dört Dilekçeyi Görüştü, Üç Tanesini Karara Bağladı

Lefkoşa, 9 Temmuz 19 : Meclis Dilekçe ve Ombudsman Komitesi bugün toplanarak, gündemindeki dört dilekçeyi görüştü ve üç tanesini karara bağladı.

Dilekçe Ve Ombudsman Komitesi Gündemindeki Dört Dilekçeyi Görüştü, Üç Tanesini Karara Bağladı

Lefkoşa, 9 Temmuz 19 : Meclis Dilekçe ve Ombudsman Komitesi bugün toplanarak, gündemindeki dört dilekçeyi görüştü ve üç tanesini karara bağladı.

09 Temmuz 2019 Salı 11:15
Dilekçe Ve Ombudsman Komitesi Gündemindeki Dört Dilekçeyi Görüştü, Üç Tanesini Karara Bağladı

Lefkoşa, 9 Temmuz 19 : Meclis Dilekçe ve Ombudsman Komitesi bugün toplanarak, gündemindeki dört dilekçeyi görüştü ve üç tanesini karara bağladı.

Komite, geriye kalan bir dilekçe için de ilgili Bakanlıklardan, Kurum ve Kuruluşlardan görüş istemi kararını aldı.

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Meclisten yapılan açıklamaya göre, Komite toplantısına davetli olarak, Güzelyurt Kaymakamlığı ve Jeoloji ve Maden Dairesi’nden yetkililer katıldı.

Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplantısına, UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Canaltay, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekili Sunat Atun, HP Milletvekilleri Hasan Büyükoğlu ve Erek Çağatay ile CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı. Komite toplantısına ayrıca UBP Milletvekli Menteş Gündüz katıldı.

(AK/ÖK)  FOTOĞRAFLI

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