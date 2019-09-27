Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplandı

Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, Komite, gündeminde yer alan on adet dilekçeyi görüşmeye devam etti.toplantısına davetli olarak, dilekçe sahipleri ve yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundu.

UBP Milletvekili Resmiye Canaltay başkanlığındaki Komite toplantısına, komite üyeleri, UBP Milletvekili Sunat Atun, HP MilletvekilleriHasan Büyükoğlu, ve Erek Çağatay ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.

