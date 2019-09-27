Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplandı

UBP Milletvekili Resmiye Canaltay başkanlığındaki Komite toplantısına, komite üyeleri, UBP Milletvekili Sunat Atun, HP MilletvekilleriHasan Büyükoğlu, ve Erek Çağatay ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.
Son Güncelleme: 27.09.2019 15:24
Komite, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay başkanlığında, bugün saat 10.00’da toplandı.
UBP Milletvekili Resmiye Canaltay başkanlığındaki Komite toplantısına, komite üyeleri, UBP Milletvekili Sunat Atun, HP MilletvekilleriHasan Büyükoğlu, ve Erek Çağatay ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.