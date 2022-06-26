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Dikmen’de 11 Yaşındaki Çocuk Futbol Oynarken Kalenin Devrilmesi Sonucunda Yaralandı
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Dikmen’de 11 Yaşındaki Çocuk Futbol Oynarken Kalenin Devrilmesi Sonucunda Yaralandı

Dikmen’de 11 Yaşındaki Çocuk Futbol Oynarken Kalenin Devrilmesi Sonucunda Yaralandı

26 Haziran 2022 Pazar 11:30
Dikmen’de 11 Yaşındaki Çocuk Futbol Oynarken Kalenin Devrilmesi Sonucunda Yaralandı

Dikmen’de 11 yaşındaki Kadir Karataş arkadaşlarıyla futbol oynarken  kalenin devrilmesi sonucunda yaralandı.

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Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dikmen’de futbol sahası içerisinde dün 17.30 sıralarında arkadaşları ile futbol oynayan Kadir Karataş, kaleye giden topu kurtarmak için üst kale direğine tutunması sonucu demirden mamul seyyar kalenin devrilmesi neticesinde başından ve sol kolundan yaralandı.

 Açıklamada, Kadir Karataş’ın kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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Son Güncelleme: 26.06.2022 11:57
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