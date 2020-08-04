Dikmen – Taşkent Arasındaki Dağlık Arazide Çıkan Yangında Maki Ve Kuru Otlar Yandı

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DİKMEN – TAŞKENT ARASINDAKİ DAĞLIK ARAZİDE ÇIKAN YANGINDA MAKİ VE KURU OTLAR YANDI

Lefkoşa, 4 Ağustos 20 : Polis, Dikmen – Taşkent arasındaki dağlık arazide bugün çıkan yangının söndürüldüğünü açıkladı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, Dikmen – Taşkent arasında dağlık arazide bugün saat 11.30 sıralarında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucunda, 5 dönümlük arazi içerisindeki makilik alan ve kuru otların yanarak zarar gördüğü belirtildi.

Açıklamada, yangının polis itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldüğü, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

ÇÖP KAMYONUNUN MOTORUNDA YANGIN MEYDANA GELDİ



Öte yandan, bugün saat 12:30 sıralarında, Girne - Lefkoşa Anayolunun Ciklos Mevkiinde, Alsancak Belediyesine ait olup, Şadan Avcı yönetimindeki RP 453 plakalı çöp kamyonunun seyir halinde bulunduğu sırada, aracın motor bölümde muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucunda yangın meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü, çıkan yangın sonucu aracın motor bölümündeki elektrik ve plastik aksamları, aracın ön göğüs paneli, yolcu koltukları ile tavan döşemesinin yanarak zarar gördüğü belirtildi.

(HUR/ÖK)

