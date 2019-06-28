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Dikmen Belediyesi Ve Dev-iş Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Lefkoşa, 2 Haziran 19 : Dikmen Belediyesi  ile Devrimci Genel İş Sendikası arasında 2019 ve 2020 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Dikmen Belediyesi Ve Dev-iş Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Lefkoşa, 2 Haziran 19 : Dikmen Belediyesi  ile Devrimci Genel İş Sendikası arasında 2019 ve 2020 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

28 Haziran 2019 Cuma 11:17
Dikmen Belediyesi Ve Dev-iş Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Lefkoşa, 2 Haziran 19 : Dikmen Belediyesi  ile Devrimci Genel İş Sendikası arasında 2019 ve 2020 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Dikmen Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Toplu İş Sözleşmesine Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ile Devrimci Genel- İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Naşit imza koydu.

ÇELEBİ

İmza töreninde konuşan Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, değişen hayat pahalılığı artışı karşısında çalışanların alım gücünün geriletilmemesi için bütçe disiplinini de gözeterek hareket ettiklerini söyledi.

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Çelebi, Dikmen Belediyesi’nin bölge halkı için her zaman yatırım yapmayı önemsediğini de kaydetti.

Dikmen Belediyesi’nde hizmet veren çalışanların da motivasyonunu artırarak, halka giden hizmet kalitesini yükseltmeyi hedef aldıklarını belirten Çelebi,  bunu kurumsal yapıyı koruyarak yapacaklarını, halka hak ettiği hizmetin en iyisini vermeye çalışan personelin yaşam koşullarını iyileştirmeye devam edeceklerini  söyledi.

NAŞİT

Devrimci Genel İş Başkanı Ömer Naşit de konuşmasında,  sözleşme ile Dikmen Belediyesi çalışanlarının alım gücünün korunmuş olduğunu kaydetti.

Naşit, “Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullara rağmen, böyle olumlu bir adımın atılmasında emeği geçen Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’ye ve meclis üyelerine teşekkür ederiz” diye konuştu.

(ÖZ/HA)              FOTOĞRAFLI

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