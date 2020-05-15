Dikmen Belediyesi İle Sağlık Bakanlığı Arasında İmzalanacak Bir Protokolle Dikmen Sağlık Merkezi En Kısa Sürede Yeniden Hizmet Vermeye Başlayacak

Lefkoşa, 15 Mayıs 20 (.): Sağlık Bakanlığı, Dikmen Belediyesi ile imzalayacağı bir protokolle, Dikmen Sağlık Merkezi’nin en kısa sürede yeniden hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Covid -19 salgınında başarılı mücadele amacıyla tüm hastane ve sağlık merkezlerinde yapılan düzenlemeler çerçevesinde, İnönü Sağlık Merkezi, Akdoğan Sağlık Merkezi ile; Lefke Sağlık Merkezi, Güzelyurt Sağlık Merkezi ile; Dikmen Sağlık Merkezi, Lefkoşa Kentsel Sağlık Merkezi ile; Esentepe Sağlık Merkezi de Girne Akçiçek Hastanesi ile birleştirilmişti.

Ateşi olan covid olma olasılığı olan hastaların pek çok sağlık kuruluşuna gidip enfeksiyonu yaymasını önlemek maksadı ile belli başlı hastanelerde ateş poliklinikleri kurulduğu anımsatılan açıklamada, bu polikliniklerde 24 saat hizmet verecek şekilde doktor ve hemşire görevlendirmeleri yapıldığı kaydedildi.

Kişisel koruyucu ekipmanları dikkatli kullanmak, ne kadar süreceği belli olmayan salgında sağlık ordusunu ekipmansız bırakmamak, imkanları etkin ve verimli kullanmak adına bazı küçük sağlık merkezlerinin büyük sağlık merkezleri ile birleştirildiği belirtilen açıklamada, hastanelerdeki ateş polikliniklerinin nöbetlerinin de sağlık merkezi personelleri ile desteklendiği ifade edildi.

Bu şekilde salgında ateş polikliniklerinin hizmetleri aksatmadan yürüttüğüne dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Malzemelerimiz tükenmedi. Normalleşme sürecine girdiğimiz şu günlerde de merkezler teker teker yerlerine dönmeye başlamışlardır.

Ancak Dikmen Sağlık Merkezinin diğer merkezlerinden farklı bir durumu vardır. Burada bina ve hemşireler bakanlığın değil Dikmen Belediyesine aittir. Bu durum uygulamada birtakım zorluklara neden olmaktadır. Otomasyona bağlayamama sorununu örnek olarak gösterebiliriz.

Bu nedenle Dikmen Belediyesi ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanacak bir protokol ile sıkıntılar çözülerek merkez en kısa sürede yeniden hizmet vermeye başlayacaktır. Bu konuda bakanlık yetkilileri Dikmen belediyesi ile temas halindedir.”

(TUĞ/HA)