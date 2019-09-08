Dikmen'de merdivenlerden düşen çocuk yaralandı

08 Eylül 2019 Pazar 18:27
Dikmen'de Lavinium Siteisnde, 2.5 yaşındaki Ayaz Yel adlı çocuk , korkuluğu olmayan A-26 numaralı apartmanın merdivenlerden çıktığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 2-3 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Ayaz Yel , akşamüzeri meydana gelen olayın ardından kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından çocuk yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Polis Basın Subaylığı olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.
Son Güncelleme: 08.09.2019 21:33