Dikmen'de bir eve ateş edildi

08 Eylül 2020 Salı 15:56
Dikmen'de Safir Sokak üzerinde bulunan Hakkı Beyaz’a ait ikametgaha gece saat 01:30 sıralarında ateş edildi.
Anahtar Kelimeler:Polisiye
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