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Dikmen'de bir eve ateş edildi

Dikmen'de  Safir Sokak üzerinde bulunan Hakkı Beyaz’a  ait ikametgaha gece saat 01:30 sıralarında ateş edildi.

08 Eylül 2020 Salı 15:56
Dikmen'de bir eve ateş edildi
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Dikmen'de  Safir Sokak üzerinde bulunan Hakkı Beyaz’a  ait ikametgaha gece saat 01:30 sıralarında ateş edildi.
Polis açıklamasına göre, açılan ateş sonucu herhangi bir yaralanma olmazken, kurşunlar ikametgahın duvarına ve ikametgahın önündeki ağaca isabet etti.
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Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
Polisiye
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