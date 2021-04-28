Bugün 16,30 sıralarında Doğu Akdeniz Üniversitesi içerisinde dikkatsizlik sonucu kaza meydana geldi. Kz 735 plakalı araç sürücüsü Charles Darvin caddesi üzerinden çembere dikkatsizce giriş yapması sonucu, çemberde bulunan JT 414 plakalı araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle önce kaldırıma daha sonra ise ağaca çarptı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada 2 araç hasar gördü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.(MHA)
28 Nisan 2021 Çarşamba 17:26