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Dikkatsizlik kazaya neden oldu!

Lefkoşa'da Surlariçi'nde meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki İlayda Nur Anber yaralandı.

04 Kasım 2022 Cuma 10:55
Dikkatsizlik kazaya neden oldu!

Lefkoşa'da Surlariçi'nde meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki  İlayda Nur Anber yaralandı.

Lefkoşa'da Surlariçi'nde Alaybey Sokak üzerindeSaat 10:00 sıralarında, 20 yaşındaki İlayda Nur Anber, yönetimindeki GE 881 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırıma çarpması neticesinde sol yan kısmı üzerine devrildi.  Kaza sonrası  araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesindeki tedavisi halen sürüyor.  Soruşturma devam etmektedir.

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