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Dikkatsizlik kaza getirdi! Yaya, hastanede; şoför tutuklandı

Girne-Lefkoşa yolunda dikkatsiz bir şekilde seyreden sürücü, karşıdan karşıya geçmekte olan yayaya çarptı; yaya hastaneye kaldırılırken, şoför de tutuklandı.

28 Mart 2022 Pazartesi 08:25
Dikkatsizlik kaza getirdi! Yaya, hastanede; şoför tutuklandı

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Gece saat 00.30 raddelerinde, Girne-Lefkoşa Anayolu üzerinde TRK 287 plakalı aracı Lefkoşa istikametine doğru sağ şerit içerisinde dikkatsiz bir şekilde kullanan 21 yaşındaki Menteş Erkekoğlu, o esnada doğu kısmından batı kısmına doğru yolu yaya olarak geçmeye çalışan  40 yaşındaki Melih Seleker’e sağ şerit içerisinde aracının sağ ön kısmı ile çarptı.

Çarpma sonucu ağır yaralanan Melih Seleker kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından ortopedi servisinde müşahade altına alındı. 

Araç sürücüsü Menteş Erkekoğlu tutuklandı, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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