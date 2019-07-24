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Dikkatsizliğin neden olduğu kazada 4 kişi yaralandı!

Dikkatsizliğin neden olduğu kazada 4 kişi yaralandı!

24 Temmuz 2019 Çarşamba 22:18
Dikkatsizliğin neden olduğu kazada 4 kişi yaralandı!

Girne-Lapta çevre yolunda bugün saat 17:50 sıralarında dikkatsizliğin neden olduğu kazada 4 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre:

24.07.19 tarihinde saat 17:50 sıralarında Girne-Lapta çevre yolunun 2-3’üncü kilometreleri arasında Mr Pound’a ait park yerinden anayola giriş yapan Kifayet Deveci yönetimindeki KS 632 Mazda Familia plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizce çift şeritli yoldan sağ şerit içerisinde tek yöne karşı seyretmesi sonucu o esnada karşı istikametten sağ şeritten gelen İzel Beydola yönetimindeki KG 319 plakalı Ford Focus marka aracım önünü tıkması sonucu meydana geldi.

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Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile KS 632 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Havva Deveci (K-13) ve adada turist olarak bulunan Samirah Aslan müşahede altına alındı.

Kazada KG 319 plakalı araçta 35.000 TL, KS 632 plakalı araçta ise 20.000 TL tahmini tasar oldu.

Soruşturma devam ediyor.

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